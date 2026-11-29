El PP de Feijóo ganó las elecciones en España y, junto a Vox, supera la mayoría absoluta
El PP logró 133 escaños y, con los 51 de Vox, supera los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE de Pedro Sánchez cayó a 117 y quedaría como líder de la oposición. La participación fue del 79,56%, casi 13 puntos más que en 2023.
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El Partido Popular fue la fuerza más votada y Alberto Núñez Feijóo liderará un eventual nuevo Gobierno. Con el 85,44% de los votos escrutados, el PP tiene 133 diputados, cuatro menos que en 2023, y no alcanza por sí solo la mayoría absoluta de 176. Para gobernar necesitará a Vox, que consiguió 51 bancas, 18 más que en la elección anterior, y se consolidó como tercera fuerza.
El PSOE quedó segundo con 117 escaños, también cuatro menos que en 2023. Aunque no logró imponerse, se posiciona como líder de la oposición.
La izquierda sufrió un revés. El Frente Amplio, que reúne a Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes, obtuvo apenas 10 bancas, y Podemos quedó fuera del Congreso por primera vez.
Entre las demás fuerzas, ERC logró 11 diputados (cuatro más), EH Bildu 7 (uno más), Junts 5 (dos menos), Adelante Andalucía 4 (cuatro más) y la coalición Compromís-EUPV-Podem-ERPV 3.
Con esa foto, el PP y Vox reúnen 184 diputados. Si se cuentan los dos de UPN, el bloque de derecha llega a 186.
Sánchez reconoció la derrota
Pedro Sánchez admitió su derrota y llamó por teléfono a Feijóo para felicitarlo por la victoria, según informó Infobae. La comunicación se produjo cuando el escrutinio alcanzaba el 89% de los votos y confirmaba la ventaja del PP sobre el PSOE.
El gesto llega en una jornada que marca un cambio en el escenario político español, tras más de ocho años de Sánchez al frente del Gobierno. El dirigente socialista, presidente desde junio de 2018, buscaba renovar su mandato por otros cuatro años. Los resultados dejaron al PSOE como segunda fuerza y al PP con la posibilidad de formar Gobierno mediante un acuerdo con Vox.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se expresó a través de sus redes sociales y envió sus felicitaciones a Feijóo y a Abascal e hizo un guiño a su posible alianza. "Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia", aseguró el mandatario.
LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO
La concurrencia fue la gran novedad de la jornada: la participación llegó al 79,56%. En 2023 había sido del 66,59%, por lo que el aumento es de casi 13 puntos porcentuales.
La tendencia se vio desde temprano. A las 18 (hora local) ya había votado el 68,15% del padrón, según el Ministerio del Interior: 24.294.880 personas, contra 18.671.607 a la misma hora en 2023. Las mesas cerraron a las 20 en la península y a las 21 en Canarias, y los primeros resultados oficiales llegaron pasadas las 21.
Una jornada de mucha participación
La concurrencia fue alta durante todo el día. A las 18 (hora local) había votado el 68,15% del padrón, según el Ministerio del Interior: 24.294.880 personas, contra 18.671.607 a la misma hora en 2023. El cierre fue a las 20 en la península y a las 21 en Canarias, y los primeros resultados oficiales llegaron pasadas las 21.
Cómo se elige al presidente
La elección del 29 de noviembre no define quién gobierna: el presidente no se vota de forma directa, sino que lo elige el Congreso de los Diputados. Una vez constituidas las nuevas Cortes, el rey Felipe VI consulta a los representantes de los partidos y propone un candidato, que suele ser el del partido más votado o el que parezca capaz de reunir una mayoría.
El candidato presenta su programa ante el Congreso y se somete a la votación de investidura. En la primera necesita la mayoría absoluta, es decir, 176 de los 350 votos. Si no la logra, se vota de nuevo 48 horas después y alcanza con la mayoría simple, o sea, más votos a favor que en contra. Si pasan dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza, el rey disuelve las Cortes y se convocan nuevas elecciones.
Con los números del escrutinio, el PP y Vox suman 184 escaños, por encima de los 176 necesarios, así que podrían investir a Feijóo ya en la primera votación si actúan en bloque. Lo que queda por definir es si Vox entra al Gobierno en una coalición o lo apoya desde afuera.