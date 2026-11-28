Se pinchó Estudiantes y Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores de América
En el Estadio Centenario de Montevideo, el conjunto brasileño le ganó por la mínima al Pincharrata y le quitó la posibilidad de alzar por quinta vez el torneo continental. Para el verdao es la cuarta consagración en la máxima competencia de la Conmebol. El gol lo hizo un ex Gimnasia y Esgrima La Plata.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Con un gol del paraguayo Sosa, Palmeiras venció por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugó este sábado en el Esatadio Centenario de Montevideo, con las gradas colmadas y mayoría de hinchas del conjunto argentino.
En un partido chato y típico del torneo continental, a los 7 minutos del complementario, el verdao aprovechó una buena jugada por izquierda para doblegar a una defensa que se había cerrado muy bien en la primera etapa. Hasta el entretiempo el conjunto brasileño había insinuado un poco más que el Pincharrata, pero sin desequilibrar ni llevar demasiado peligro al arco defendido por el uruguayo Fernando Muslera. La más peligrosa fue un remate en contra de su propia valla de Marcos Rojo, que pegó en el palo.
El trámite continuó de la misma manera en el aranque del segundo tiempo, hasta el gol del paraguayo Ramón Sosa, quien pasó por el fútbol argentino vistiendo la casaca de Gimnasia y Esgrima La Plata.
A partir de allí, Estudiantes fue más incisivo, y aunque no le sobraron ideas para alcanzar la igualdad tuvo un par de chances y hubiera merecido llegar al ampate para llegar al tiempo suplementario. Pero entre la buena actuación del arquero brasileño y la mala puntería de los albirrojos, el tiempo de juego se esfumó y Palmeiras se consagró por cuarta vez en la Copa Libertadores.
Así, el conjunto de San Pablo igualó en antidad de copas al argentino, que tenía la oportunidad de llegar a su quinta conquista sudamericana. En el camino, Estudiantes había dejado en el camino a Corinthians y al Flamengo brasileño, pero no pudo con el equipo que había perdido la la final 2026 frente a Flamengo.