Volver | La Tecla Nacionales 28 de noviembre de 2026 FINAL EN URUGUAY

Se pinchó Estudiantes y Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores de América

En el Estadio Centenario de Montevideo, el conjunto brasileño le ganó por la mínima al Pincharrata y le quitó la posibilidad de alzar por quinta vez el torneo continental. Para el verdao es la cuarta consagración en la máxima competencia de la Conmebol. El gol lo hizo un ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

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