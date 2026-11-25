Por primera vez en su larga carrera, Steven Spielberg dirigirá un western. El proyecto, aún sin título definitivo, es la adaptación de The Heart in Winter (2024), la novela del irlandés Kevin Barry. Focus Features y Universal Pictures lo producen, con estreno previsto para 2028.



El elenco principal reúne a tres ganadores del Oscar: Cillian Murphy, Jessie Buckley y Mark Rylance. Murphy y Buckley, que nunca trabajaron juntos, interpretarán a los dos fugitivos centrales de la historia. Según Spielberg, “son los únicos dos actores que podían interpretar estos personajes”. El director agregó que la trama habla de personas que se niegan a aceptar una vida inferior a la que merecen, aunque tal vez sea más de lo que puedan manejar.



La acción se sitúa en el Oeste norteamericano de finales del siglo XIX. Sigue a Tom Rourke, un poeta irlandés que se enamora de Polly Gillespie, la reciente esposa del capitán de la mina de la ciudad. Ambos huyen hacia San Francisco perseguidos por hombres armados. El tono mezcla romance trágico y persecución en un territorio hostil.



El guion corre por cuenta de Paul Thomas Anderson, en lo que marca su primera experiencia escribiendo una película completa para otro director sin dirigirla él mismo. Anderson y Spielberg también figuran como productores, junto a Kristie Macosko Krieger y Sara Murphy. El rodaje está previsto para el invierno de 2027.



Spielberg había expresado en varias ocasiones su deseo de incursionar en el western, un género que hasta ahora se le había escapado. La elección de Focus Features no es casual: el estudio distribuyó Hamnet (2025), película que él produjo y por la que Buckley ganó el Oscar a Mejor Actriz. Con Rylance, en tanto, ya trabajó en Bridge of Spies (por la que el actor se llevó el Oscar de reparto) y en otros títulos.



La combinación de un director que cumple un viejo anhelo, un guionista de la talla de Anderson y un trío de actores con Oscar en el bolsillo convierte al proyecto en uno de los más anticipados del cine de autor para los próximos años.