Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 ACHIQUE

Motosierra: Macri eliminó un ministerio, una secretaría y 118 cargos jerárquicos

El jefe de Gobierno porteño profundizó el plan de reducción del gasto público con una nueva reforma de su Gabinete. El Ministerio de Espacio Público perderá su rango ministerial y la Secretaría de Medios será absorbida por otra dependencia. La iniciativa contó con aportes de La Libertad Avanza.

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