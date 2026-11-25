Motosierra: Macri eliminó un ministerio, una secretaría y 118 cargos jerárquicos
El jefe de Gobierno porteño profundizó el plan de reducción del gasto público con una nueva reforma de su Gabinete. El Ministerio de Espacio Público perderá su rango ministerial y la Secretaría de Medios será absorbida por otra dependencia. La iniciativa contó con aportes de La Libertad Avanza.
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El Gobierno porteño avanzará con una nueva reducción de su estructura administrativa. Jorge Macri anunció la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la supresión de la Secretaría de Medios y la baja de 118 cargos jerárquicos, en el marco del plan de ajuste del gasto público que impulsa desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.
"Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquicos", comunicó el mandatario porteño a través de sus redes sociales.
La cartera que hasta ahora conducía Ignacio Baistrochi perderá su rango ministerial y pasará a funcionar como una secretaría bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Francisco Quintana. El área continuará a cargo de la planificación y el mantenimiento del espacio público, incluyendo alumbrado, mantenimiento fluvial, veredas y bacheo. Baistrochi no continuará en el cargo.
Por su parte, la Jefatura de Gabinete, conducida por Gabriel Sánchez Zinny, conservará la responsabilidad sobre las tareas de Higiene Urbana, funciones que asumió en marzo pasado, cuando la secretaría encargada de esa actividad pasó a depender de su estructura.
La reforma administrativa también contempla la eliminación de la Secretaría de Medios, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría General. La decisión se suma a los cambios que el Gobierno porteño viene impulsando en materia de medios de comunicación y reducción de estructuras estatales. Fulvio Pompeo, hasta ahora titular de la Secretaría General, pasará a desempeñarse como secretario de Relaciones Internacionales.
En su reemplazo asumirá Gustavo Gago, actual secretario de Medios, quien ampliará sus responsabilidades dentro del Ejecutivo porteño. Además de continuar al frente de la relación con la prensa, tendrá a su cargo la asistencia al jefe de Gobierno en la coordinación de las actividades cotidianas de la gestión.
La nueva reorganización profundiza el programa de achicamiento del Estado porteño iniciado en 2025. Desde entonces, según las cifras oficiales, la administración redujo 8.954 puestos de trabajo, equivalentes al 15% de la planta estatal, mediante retiros voluntarios y la eliminación de estructuras jerárquicas.
Como consecuencia de ese proceso, el gasto en remuneraciones pasó de representar el 44% del presupuesto porteño en 2023 al 41%. "Es un mínimo histórico sobre el total del Presupuesto", destacó Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, durante su exposición ante la Legislatura en octubre pasado para defender el proyecto de Presupuesto 2027.
"Seguimos achicando la estructura del Estado", destacó Macri, quien reconoció públicamente la participación de Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña. "Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del Bloque de LLA. En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos".
El anuncio se produce en medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para aprobar el Presupuesto 2027. Ramírez mantuvo recientemente reuniones con funcionarios del Ejecutivo porteño en el marco de las conversaciones por la hoja de ruta económica que tendrá Jorge Macri durante el último año de su actual mandato.