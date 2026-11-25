Apuestas online: 35 Concejos Deliberantes con casi 500 concejales respaldaron iniciativas contra la ludopatía
La propuesta para regular el juego en línea consiguió aprobación en distritos de siete de las ocho secciones electorales. Hay acompañamientos por unanimidad, acuerdos entre distintos espacios políticos y algunos rechazos. El avance territorial se produce mientras la Legislatura busca destrabar el debate por una ley provincial.
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La preocupación por el crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias sociales comenzó a ganar terreno en los Concejos Deliberantes. Hasta el 24 de noviembre, 35 municipios aprobaron resoluciones de respaldo al proyecto de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, una iniciativa que busca establecer herramientas para enfrentar la ludopatía y limitar el avance del juego virtual. En total, 489 concejales mostraron su apoyo.
De acuerdo con un relevamiento al que accedió La Tecla, la propuesta consiguió el acompañamiento de 35 cuerpos legislativos sobre un universo de 67 municipios en los que se realizó el seguimiento. El documento, elaborado por La Cámpora, también detalla el estado parlamentario de los proyectos en cada distrito y las posiciones que asumieron los diferentes bloques políticos.
El mapa muestra que la discusión logró atravesar distintas fronteras partidarias y en numerosos distritos las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad, mientras que en otros hubo acuerdos entre sectores del peronismo, el radicalismo, el vecinalismo e incluso La Libertad Avanza. Sin embargo, también quedaron expuestas diferencias políticas, iniciativas que no consiguieron avanzar y municipios donde todavía no fueron presentadas.
En la Primera sección electoral, cuatro de los trece municipios relevados ya aprobaron las resoluciones. Se trata de Hurlingham, Luján, Mercedes y Marcos Paz. En Luján, el acompañamiento fue por unanimidad, mientras que en Mercedes no acompañaron los bloques de La Libertad Avanza, la UCR y el vecinalismo.
En la Segunda sección, Arrecifes, Carmen de Areco, Colón y San Nicolás dieron luz verde a la iniciativa, con cuatro aprobaciones sobre diez distritos relevados. En Arrecifes, Carmen de Areco y San Nicolás, el respaldo fue unánime. En Pergamino, en tanto, el proyecto continúa en tratamiento y el informe señala que el PRO acompañaría la propuesta, aunque espera modificaciones en la Legislatura bonaerense.
La Tercera sección registra cinco aprobaciones sobre diez municipios. Cañuelas, Quilmes y San Vicente acompañaron la iniciativa por unanimidad, mientras que Brandsen también dio su aval. En Magdalena, la resolución consiguió el respaldo de Unión por la Patria y el espacio vecinalista EPA, pero encontró el rechazo de la UCR y La Libertad Avanza.
En la Cuarta sección, seis de los diez municipios relevados ya aprobaron el proyecto: Bragado, Carlos Tejedor, Chacabuco, Nueve de Julio y Pehuajó lo hicieron por unanimidad. El caso de Chivilcoy tuvo una particularidad, ya que la resolución se aprobó por 16 votos contra dos, con La Libertad Avanza como único espacio opositor.
La Quinta sección presenta siete aprobaciones sobre trece distritos: Balcarce, Chascomús, Las Flores, Lezama, Maipú y Monte acompañaron la iniciativa por unanimidad, mientras que General Belgrano también aprobó la resolución. En este último distrito, el respaldo reunió a los bloques Justicialista, Radical y de La Libertad Avanza, con la abstención de un concejal del Frente Renovador.
En contrapartida, General Madariaga aparece como el único municipio donde la resolución fue desaprobada. Según las observaciones del relevamiento, la UCR, que cuenta con mayoría en el Concejo, aprobó un proyecto propio en respaldo a una iniciativa de los radicales en la Legislatura bonaerense, por lo que la propuesta impulsada por los concejales que promovían la resolución quedó en minoría.
La Sexta sección presenta un escenario de acompañamiento completo con cuatro aprobaciones sobre cuatro municipios relevados. Bahía Blanca, Coronel Pringles, General La Madrid y Saavedra dieron luz verde a la iniciativa. En General La Madrid, el proyecto recibió el respaldo de Unión por la Patria y Somos, aunque La Libertad Avanza votó en contra. En Coronel Pringles y Saavedra, las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.
Por último, en la Séptima sección cinco de los seis municipios relevados aprobaron la propuesta. Azul, General Alvear, Olavarría y 25 de Mayo lo hicieron por unanimidad, mientras que Saladillo también dio su aval. En Tapalqué, por el momento, el proyecto todavía no fue presentado.
La Octava sección, correspondiente a La Plata, aparece con la iniciativa en tratamiento, sin una aprobación registrada al cierre del relevamiento.
El avance de las resoluciones municipales se produce en paralelo con las gestiones para conseguir una regulación provincial. La discusión tuvo un nuevo capítulo este martes cuando el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, recibió a legisladores bonaerenses de distintos espacios políticos para plantear la preocupación de la Iglesia por el crecimiento de las apuestas online, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.
Del encuentro participaron representantes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Nuevos Aires y Unión y Libertad. Sin embargo, o estuvieron presentes legisladores del PRO, La Libertad Avanza y el FIT.
Uno de los proyectos sobre la mesa es el que impulsan el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, y la legisladora Micaela Olivetto. La iniciativa, llamada Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, ya cuenta con dictamen de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, pero todavía necesita el aval de Legislación General y Presupuesto.
Tras el encuentro en la capital bonaerense, Tignanelli planteó la posibilidad de solicitar su tratamiento sobre tablas en la sesión de este miércoles, aunque advirtió que la falta de acompañamiento de algunos bloques podría impedirlo. Como alternativa, mencionó la posibilidad de convocar a un plenario de comisiones para intentar llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre.
Luego, sobre las ausencias del PRO y LLA, lanzó: “Debieron tener otras reuniones más importantes en las que deben haber estado hoy”. Luego, añadió: “Para nosotros es lo principal y para el resto de los integrantes de los bloques de la cámara también. Está en la agenda de la sociedad aunque cuesta mucho instalarlo, obviamente, por los intereses que se representan en estas siete licenciatarias que obviamente es un poder económico muy fuerte”.
Por su parte, Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), expresó que “la discusión de fondo es regular o prohibir. Este es el debate. Lo que conversamos con las autoridades eclesiásticas es transitar el camino hasta una prohibición del juego online, empezando a regularlo con firmeza, sobre todo en el acceso a los sitios de juego, en que los menores y los niños no pueden jugar y sancionar gravemente esas cuestiones y expresaron mucha preocupación con el tema de la publicidad”.
En tanto, Fabián Luayza (Nuevos Aires) expresó: “La política tiene que asumir el compromiso de regular las apuestas en línea lo antes posible. Es una necesidad que reclaman miles de ciudadanos y tenemos que estar a la altura para combatir este flagelo que está destruyendo a muchas familias. Combatir la Ludopatía tiene que ser una política de Estado”.
Entre los puntos centrales de la propuesta aparecen la creación de fondos específicos para financiar políticas de prevención y asistencia, recursos destinados a clubes de barrio, centros de día, sociedades de fomento y centros de jubilados, además de partidas para fortalecer la atención de la salud mental en la Provincia y los municipios.
Así, mientras 35 Concejos Deliberantes ya expresaron su respaldo a la pelea contra la ludopatía, la discusión bonaerense se traslada al ámbito legislativo, donde todavía persisten diferencias sobre los mecanismos de control, la publicidad de las plataformas y el financiamiento de las políticas de prevención.