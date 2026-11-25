Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 EN PBA

Apuestas online: 35 Concejos Deliberantes con casi 500 concejales respaldaron iniciativas contra la ludopatía

La propuesta para regular el juego en línea consiguió aprobación en distritos de siete de las ocho secciones electorales. Hay acompañamientos por unanimidad, acuerdos entre distintos espacios políticos y algunos rechazos. El avance territorial se produce mientras la Legislatura busca destrabar el debate por una ley provincial.

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