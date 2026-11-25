María Fernanda Callejón ya no formará parte del panel de “La mañana con Moria” (El Trece) el año próximo. La actriz lo confirmó este martes en distintos medios, en el mismo día en que protagonizó un nuevo y tenso intercambio en vivo con la conductora. Su contrato de exclusividad con el ciclo finaliza el 31 de diciembre y, según explicó, las conversaciones con la producción y el canal no llegaron a buen puerto.



“No llegamos a un acuerdo y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, sostuvo en “Los Profesionales con Flor”. Callejón remarcó que la decisión se venía charlando desde hacía tiempo y buscó desactivar cualquier lectura que vincule su salida exclusivamente con los cruces que mantuvo con Moria Casán. “Esto ya se venía charlando”, aclaró, y añadió que los enfrentamientos forman parte de la dinámica del programa.



Horas antes, en la emisión de ese martes, el clima se había caldeado. El intercambio comenzó cuando Callejón se refirió a una nota que había dado para LAM como “una notita”. Moria la interrumpió y le cuestionó el tono. La conversación derivó en un cruce sobre terapia psicológica: al enterarse de que la panelista asiste a sesiones, la conductora le respondió “No se nota. Más sesiones”. Callejón terminó lanzando un “shut up”, a lo que Casán retrucó: “¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar”.



Pese al episodio, Callejón insistió en que no hay un quiebre personal. Contó que se conocen desde hace años, que compartieron trabajos anteriores y que fuera del aire el vínculo continúa. “No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria, porque es show”, señaló. También recordó que durante su paso por el ciclo atravesó momentos difíciles, entre ellos un ataque de pánico en vivo en el marco de un proceso judicial con su exmarido, pero aclaró que eso no fue el motivo de la partida.