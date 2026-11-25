Mariana Fabbiani se prepara para uno de los grandes pases de la televisión abierta de cara a 2027. Según confirmaciones que circularon en las últimas horas, la conductora de DDM será una de las principales figuras de El Nueve el año que viene. El ciclo producido por Mandarina tiene previsto desembarcar en la programación del canal en el primer trimestre, posiblemente en marzo, aunque todavía restan definiciones sobre el día y el horario exactos de emisión.



La decisión implica que Fabbiani no regresará a la pantalla de América TV en lo que queda de 2026. Se tomará un descanso durante el verano y priorizará acompañar a su esposo, el productor Mariano Chihade, en la recuperación que sigue a la cirugía a la que fue sometido el 18 de noviembre en el Instituto Fleni. Chihade recibió el alta médica el domingo y continúa la recuperación en su casa. Mientras tanto, Martín Candalaft quedará al frente de DDM hasta el cierre de la temporada.



El movimiento no es aislado. En octubre, el Grupo Octubre, propietario de El Nueve y encabezado por Víctor Santa María, adquirió el 100 % de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Chihade, en una operación que también incluyó al canal de streaming Bondi. En ese marco, Chihade fue designado director ejecutivo integral de la señal. La llegada de Fabbiani y de DDM constituye la primera confirmación concreta del pase de un producto de Mandarina a El Nueve y anticipa un reacomodamiento de la grilla para la próxima temporada.



Aún queda por definir el futuro de los otros ciclos que la productora tiene actualmente en América: SQP (Yanina Latorre), LAM (Ángel de Brito) y BTV (Beto Casella). La incorporación de Fabbiani refuerza la apuesta de El Nueve por ciclos de actualidad y espectáculos con trayectoria en la televisión abierta.



Fabbiani se alejó de la conducción de DDM para estar junto a Chihade y a sus hijos durante los días de internación y los primeros de la recuperación. Agradeció públicamente las muestras de apoyo y destacó el trabajo del equipo médico. Antes de retomar en El Nueve, se tomará el receso de verano. Todavía no está definido si permanecerá en Buenos Aires, en función de la evolución de Chihade, o si viajará a algún destino habitual de esa época.