El enfrentamiento entre la China Suárez y Wanda Nara sumó un capítulo judicial. La actriz presentó una denuncia penal por el delito de amenazas y pidió una serie de medidas de protección para resguardar su integridad física, según trascendió en las últimas horas.



En el escrito, Suárez solicitó que se le imponga a Nara una prohibición de acercamiento de 300 metros en cualquier lugar donde pudieran coincidir. También pidió que se le restrinja el ingreso al barrio La Isla de Nordelta, donde vive junto a Mauro Icardi, y a San Jorge Village, en Los Polvorines, domicilio que la actriz considera parte de su vida cotidiana.



La denuncia se apoya en el video del cruce ocurrido el 6 de noviembre en la llamada “casa de los sueños”, en el que Wanda habría pronunciado frases como “Te mato a palos” y otras amenazas vinculadas a la relación de Suárez con Icardi y a sus hijas. La China ratificó la presentación en la Fiscalía de Benavídez acompañada de su abogado y aportó el material audiovisual como prueba.



El episodio se enmarca en el conflicto familiar y mediático que involucra a las exparejas, a Martín Migueles y a las hijas de Nara e Icardi, y que ya había generado intervenciones policiales y reclamos judiciales previos. Con esta presentación, la disputa deja el terreno de los cruces en redes y programas de televisión para instalarse formalmente en la Justicia.