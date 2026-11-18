El gobierno de Donald Trump pidió este martes (17 de noviembre de 2026) al Congreso que aprobara un presupuesto de 50.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea del país. La solicitud se formalizó mediante una carta enviada a los legisladores por el secretario de Transporte, Sean Duffy; el jefe de la FAA, Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.



La petición llega pocos días después de que una falla técnica a nivel nacional obligara a suspender todos los despegues en Estados Unidos durante cuatro horas el viernes pasado. Fue la paralización más larga del tráfico aéreo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y generó cancelaciones masivas y caos en los aeropuertos durante el fin de semana.



Según el gobierno, el monto se distribuiría en cinco partidas de aproximadamente 10.000 millones de dólares cada una. La primera se destinaría a mejorar la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación; la segunda, a mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país; y la tercera, a la modernización de terminales envejecidos. La cuarta financiaría cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo para reemplazar a los 22 actuales, mientras que los últimos 10.000 millones de dólares se destinarían a la renovación o la construcción de 140 torres de control.



Los funcionarios argumentaron que “equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar”, y que la crisis subrayó la urgencia de las inversiones. Duffy defendió la orden de suspensión como una medida de seguridad necesaria y afirmó haber “heredado una red vieja”.



Las agencias de inteligencia descartaron un ciberataque. Aunque el origen de la avería se atribuyó a un router, no se determinaron aún las causas exactas. La solicitud generó críticas de demócratas, que acusan a Duffy de gestionar mal fondos ya otorgados a la FAA. La representante Rosa DeLauro la calificó de “rescate de 50.000 millones de dólares sin un auténtico plan”. Trump atribuyó la responsabilidad a equipos obsoletos y a gobiernos anteriores, e instó al Congreso a aprobar el dinero.