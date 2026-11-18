Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 OTRA VEZ

Los 900 cargos que complicaron el Presupuesto de Barrera en Villa Gesell

Por segundo ejercicio consecutivo, el proyecto del Ejecutivo gesellino no consiguió avanzar en el Concejo. Los cuestionamientos por la cantidad de cargos municipales y la falta de información profundizaron el conflicto político.

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