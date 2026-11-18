Los 900 cargos que complicaron el Presupuesto de Barrera en Villa Gesell
Por segundo ejercicio consecutivo, el proyecto del Ejecutivo gesellino no consiguió avanzar en el Concejo. Los cuestionamientos por la cantidad de cargos municipales y la falta de información profundizaron el conflicto político.
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El Presupuesto 2027 de Villa Gesell, que contempla recursos y gastos por más de $67.374 millones, quedó nuevamente trabado en el Deliberante y no llegará al recinto en la última sesión ordinaria del año. Por segundo ejercicio consecutivo, la gestión de Gustavo Barrera deberá administrar el Municipio sin una nueva ordenanza presupuestaria, en medio de cuestionamientos opositores sobre la composición de la planta de personal y la falta de información sobre las partidas previstas.
El proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo contemplaba un incremento cercano al 9,4% respecto del presupuesto 2025, que continúa vigente tras su prórroga. Desde el Gobierno local advirtieron que trabajar con valores elaborados en agosto de 2024 dificulta la planificación de los servicios públicos, las actualizaciones salariales, el operativo de guardavidas y la compra de insumos médicos, entre otras prestaciones. También señalaron el impacto de la actualización de costos, con los combustibles como uno de los principales ejemplos.
Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto estuvo en la cantidad de cargos contemplados para el personal municipal. La concejal radical Marilina Córdoba cuestionó que el cálculo incluya alrededor de 900 cargos adicionales a los puestos correspondientes a los trabajadores que actualmente se desempeñan en la Comuna. Según explicó, el Ejecutivo justificó esas previsiones como una herramienta para afrontar eventuales recategorizaciones, aunque desde la oposición consideran que la cifra resulta excesiva.
“Tenemos estos 900 empleados de más en el cálculo. No te modifica el recurso, lo que se abona, porque se abona a los empleados que están. Pero nos quedan 900 cargos presupuestados o calculados por las dudas”, sostuvo la edil. En esa línea, puso en duda que las promociones internas puedan explicar semejante cantidad de vacantes: “Nosotros no vamos a tener el 50% de lo que hoy tiene de personal la Municipalidad en recategorizaciones”.
Córdoba también reclamó precisiones sobre la distribución de esos cargos y la composición de la planta municipal. El bloque pidió un detalle por áreas de las recategorizaciones previstas y un desglose de los trabajadores de planta permanente, temporaria y las contrataciones proyectadas. “¿Cuántos de esos empleados son los que calculan por planta temporaria? Porque tampoco tenemos un listado de eso. ¿Quiénes son de planta? ¿Cuántos se contratan? ¿Quiénes son temporarios?”, planteó. Según relató, desde el Ejecutivo respondieron que entregarían esa información si el tratamiento del presupuesto avanzaba, aunque aclararon que no modificarían la cantidad de cargos cuestionada.
La disputa también alcanza las previsiones tributarias para 2027. El proyecto contemplaba elevar el piso de los grandes contribuyentes para evitar que pequeños comerciantes quedaran alcanzados por obligaciones que, según el Ejecutivo, no correspondían a su escala de actividad. Esa modificación tampoco podrá avanzar ante la falta de tratamiento del expediente. Mientras el oficialismo responsabiliza a la oposición por bloquear una herramienta necesaria para la gestión, los cuestionamientos radicales apuntan a la falta de información sobre el gasto en personal.
Con el expediente sin despacho en comisión, el Presupuesto 2027 no será tratado y Villa Gesell volverá a iniciar un ejercicio sin una nueva planificación económica aprobada por el Concejo Deliberante. El escenario deja expuestas las dificultades de negociación política entre el Ejecutivo y la oposición, pero también una discusión de fondo sobre la transparencia de la estructura municipal: mientras el Gobierno advierte sobre las consecuencias de administrar con números desactualizados, los bloques opositores reclaman explicaciones sobre cómo se proyecta utilizar los recursos públicos.