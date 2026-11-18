Mariano Chihade permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y será sometido a una intervención quirúrgica, según informó el centro médico este martes. El productor y esposo de Mariana Fabbiani ingresó para completar estudios luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular.



En medio de los cambios laborales, tras la adquisición de Mandarina Contenidos y Bondi Live por parte del Grupo Octubre, la propia productora difundió un comunicado de Fleni, fechado el 17 de noviembre. Según pudo saber Infobae, Chihade se encuentra acompañado por su esposa Mariana Fabbiani y por el afecto de su familia.



El parte médico, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, detalla: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.



Agrega que “actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”. El comunicado concluye: “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.



El documento no consignó el tipo de intervención ni un plazo estimado para su realización. Chihade fundó Mandarina Contenidos en 2005 y, como parte de la operación con Grupo Octubre, asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve. La productora desarrolló proyectos como la serie El amor después del amor y ciclos como LAM, DDM y SQP.



Chihade y Fabbiani se conocieron en 2006 en América TV. Tienen dos hijos, Matilda (2010) y Máximo (2014), y a lo largo de los años combinaron su relación personal con proyectos televisivos producidos por Mandarina.