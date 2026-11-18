Marcelo Tinelli se refirió por primera vez de manera pública a su relación con Ágata Lescano, la entrenadora personal y campeona de bikini fitness de 37 años con la que está vinculado en las últimas semanas. Lo hizo durante la emisión del martes de Dale Match, el ciclo que conduce en Infobae en vivo, ante las preguntas de Fernanda Iglesias y Anita Martínez.



La conversación arrancó a partir de la fotografía que Tinelli publicó junto a Lescano durante un almuerzo con amigos en una parrilla de La Paternal. El conductor aclaró que no tuvo intención de hacer un anuncio oficial: “No tenía ni blanqueo ni blanqueado. Estábamos en una parrilla, estábamos ahí, ya está”. También remarcó que había más gente presente en la salida.



Sobre el inicio del vínculo, Tinelli evitó dar precisiones y respondió con humor cuando le plantearon que se habrían conocido en el gimnasio donde ella trabaja y él entrena: “Mirá, eso es lo que dicen”. Al ser consultado por el tiempo que llevan juntos, fue concreto: “Un mes y días”.



Además, defendió la idea de formalizar la pareja con una propuesta. “Para mí el noviazgo viene con una propuesta”, sostuvo. Cuando le preguntaron de manera directa si le había pedido a Lescano que fuera su novia, contestó: “Vamos bien”.



Durante la charla también admitió haber negado la relación semanas atrás cuando una integrante del equipo de redes se lo preguntó. “La pifié”, reconoció entre risas. Finalmente, al referirse a su presente sentimental, dejó una definición clara: “Con mi novia estamos bien”.



Lescano es madre de un hijo de 12 años, vive en La Paternal y se dedica al entrenamiento físico y a las competencias de bikini fitness. Según personas cercanas, el vínculo habría comenzado en el gimnasio y el entorno de ambos ya se habría integrado. El domingo pasado almorzaron juntos con amigos, ocasión en la que Tinelli habría elogiado a la entrenadora diciendo: “Ella es una divina”.