Lourdes “Lowrdez” Fernández, integrante del grupo Bandana, declaró ayer en el juicio oral y público que se sigue contra su expareja, Leandro García Gómez. El hombre está acusado de ejercer violencia de género contra ella en hechos ocurridos en octubre de 2025, en un departamento del barrio porteño de Palermo.



A la salida del tribunal, la cantante habló con la prensa y expresó su estado anímico: “Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera, es muy feo”.



Aunque Fernández no presentó la denuncia original, no es querellante y no cuenta con representación legal propia en el proceso, destacó el trabajo de los investigadores. “Quiero felicitar a la Justicia y espero que hagan lo mismo con un caso que no sea mediático. Solo quiero decir no a la violencia”, señaló.



Sobre su ex, Lowrdez afirmó: “Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla”. Según trascendió en otros reportes del día, también calificó el vínculo como una “relación tóxica” y aseguró que iba a decir la verdad de lo sucedido.



García Gómez se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde el 23 de octubre de 2025. Fue arrestado luego de que la madre de la cantante denunciara que no podía comunicarse con su hija. En caso de ser condenado por los delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas (agravados por el vínculo), podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.



La Cámara del Crimen había acreditado previamente que Fernández fue víctima de alto riesgo y que los hechos investigados ocurrieron, pese a que ella no impulsó la acción penal. El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires.