El enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz el video completo de la discusión que protagonizaron el pasado 6 de noviembre en la propiedad de Mauro Icardi, en Nordelta. Las imágenes, difundidas en televisión, permiten reconstruir cómo comenzó el intercambio y de qué manera fue aumentando la tensión hasta convertirse en una violenta pelea.



La grabación, de aproximadamente dos minutos y medio, comienza con la China Suárez conversando con Martín Migueles, pareja de Wanda. En ese momento, ambos intentan hablar sobre la situación que involucraba a Francesca, la hija mayor de la conductora y el futbolista, quien había enviado mensajes a su madre para pedir ayuda.



Durante el diálogo, Migueles plantea la preocupación por lo ocurrido y le pregunta a la actriz qué haría si recibiera un llamado en el que le advirtieran que el padre de sus hijos estaba ejerciendo violencia contra ellos. La China, por su parte, explica que había intentado que la menor aclarara sus dichos y contara que había reaccionado enojada luego de que le sacaran el teléfono celular.



Sin embargo, el clima cambia cuando Wanda aparece en escena y confronta directamente a la actriz. La conductora sostiene que sus hijos habrían atravesado situaciones de violencia y lanza una serie de acusaciones.



La China responde que nunca estaría con un hombre que maltratara a sus hijos y asegura que ella misma intervendría para defenderlos. A partir de ese momento, la discusión sube de tono.



Uno de los fragmentos más fuertes muestra a Wanda advirtiéndole a la actriz que Mauro Icardi podría dejarla en la calle y ejercer violencia contra ella. También aparecen insultos y descalificaciones personales, entre ellas expresiones como “muerta de hambre” y “regalada”.



La actriz, sorprendida por las amenazas, le pregunta a quién piensa golpear, mientras el intercambio continúa con nuevas agresiones verbales.



La difusión del material completo vuelve a poner en el centro de la escena el conflicto entre las dos mujeres, que ya trascendió el ámbito mediático y llegó a la Justicia. La China Suárez presentó una denuncia contra Wanda Nara por presuntas amenazas y aportó la grabación como parte de las pruebas.

De esta manera, una disputa que comenzó años atrás y que tuvo numerosos capítulos públicos sumó uno de sus episodios más tensos, con consecuencias que podrían continuar en el terreno judicial.