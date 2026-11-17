En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados. Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar.