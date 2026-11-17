Macri reunió a su tropa y ordenó acompañar la suspensión de las PASO
La Mesa Ejecutiva partidaria decidió votar a favor de la reforma electoral propuesta por el oficialismo. A cambio, darán el OK a la Ficha Limpia. El senado apura la discusión en medio de negociaciones entre amarillos y violetas.
La Mesa Ejecutiva del PRO, encabezada por Mauricio Macri, se reunió esta mañana y decidió acompañar el proyecto de La Libertad Avanza para suspender las PASO, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Además, el órgano partidario dispuso avanzar con la aprobación de la Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados.
“Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”, señalaron.
La convocatoria incluyó a Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado. También participaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).
El encuentro, realizado de manera virtual, se produjo horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
El última fin de semana circuló un borrador que incluía la condición que puso el espacio amarillo para dar el OK a la reforma del sistema de elecciones: prohibir candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.
El texto también incorpora la posibilidad de listas colectoras, uno de los reclamos de los gobernadores aliados, y reemplaza la eliminación permanente de las PASO por una suspensión limitada a las elecciones de 2027.
Ese cambio fue clave para destrabar resistencias: el objetivo original de Javier Milei era derogar el sistema de forma definitiva, pero la falta de votos obligó al oficialismo a resignarse a una salida transitoria.