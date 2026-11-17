Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

Alak impulsa un 30% de actualización en la base de la tasa SUM y el resto de los tributos para 2027

El intendente Julio Alak envió al Concejo Deliberante, junto con el Presupuesto 2027, los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva que prevén una suba promedio del 30% en la valuación fiscal que sirve de base a la tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) y al resto de los tributos locales.

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