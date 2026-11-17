Alak impulsa un 30% de actualización en la base de la tasa SUM y el resto de los tributos para 2027
El intendente Julio Alak envió al Concejo Deliberante, junto con el Presupuesto 2027, los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva que prevén una suba promedio del 30% en la valuación fiscal que sirve de base a la tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) y al resto de los tributos locales.
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El jefe comunal giró el paquete legislativo después de haber pedido y obtenido una prórroga de 30 días (aprobada por unanimidad) respecto del plazo legal original. Los expedientes ya ingresaron al deliberativo y el miércoles, a partir de las 10, el secretario de Hacienda Sebastián Genatti y el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR) Pablo Fontdevila van a presentar los detalles ante la Comisión de Hacienda. Allí los concejales de todos los bloques podrán hacer preguntas y empezar a marcar diferencias. Después el tema pasará al recinto para el debate y la votación.
En el corazón de la propuesta está la Tasa SUM, el principal tributo que pagan todos los propietarios de inmuebles de la ciudad. El proyecto actualiza un 30% la valuación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2026, que es la base imponible sobre la que se calcula el tributo. Ese mismo porcentaje promedio se aplica al resto de las tasas y derechos municipales, y comenzaría a regir el 1° de enero de 2027 solo si el Concejo lo aprueba.
Los montos fijos de las cuatro categorías de inmuebles no cambian: A y B siguen en $9.960 anuales, C en $21.260 y D en $44.260. Tampoco se modifican las alícuotas que se aplican sobre el excedente de la base mínima. Por eso el impacto final de la suba no es idéntico para todos: depende de la valuación actual de cada propiedad y de las características del inmueble.
El expediente mantiene los adicionales que ya existen y suma algunos. Clubes de campo, barrios cerrados y propiedades horizontales especiales pagarían un 20% extra sobre el monto final que les corresponda. Las viviendas ubicadas en zonas que reciben barrido y recolección de residuos más de 18 días al mes (básicamente el casco urbano y áreas con servicio diario) tendrían otro ajuste de hasta el 20%. Las edificaciones antirreglamentarias o irregulares pueden recibir una sobrealícuota de hasta el 100%.
Una de las novedades más relevantes es la incorporación de la categoría de “inmuebles ociosos”. Los propietarios de propiedades abandonadas, obras paralizadas hace más de tres años o inmuebles que permanezcan sin uso durante al menos 12 meses podrían enfrentar un recargo de hasta el 125% en la SUM. El Municipio podría verificar esa condición mediante inspecciones, relevamientos y análisis de consumos de luz y agua.
El mismo criterio del 30% se extiende a otros tributos. La Monotasa (régimen simplificado para pequeños comercios) subiría en todas sus categorías: la más baja pasaría de $12.000 a $15.600 mensuales y la más alta de $410.000 a $533.000. El valor de referencia de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para numerosas actividades económicas subiría de $30.000 a $40.000 (+33,3%). Las licencias de conducir tendrían un ajuste del 30% y el tope máximo autorizado para el estacionamiento medido pasaría de $1.100 a $1.450 por hora.
Todo el esquema está todavía en la etapa de propuesta. El miércoles comienza el camino formal en el Concejo y de ahí dependerá si los números se mantienen, se modifican o se rechazan parcialmente, como ha ocurrido en debates anteriores con la misma tasa.