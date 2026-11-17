La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el primer genérico de Climara Pro, un parche transdérmico de terapia hormonal de aplicación semanal destinado a aliviar los sofocos moderados a intensos de la menopausia.



El producto se coloca en la parte baja del abdomen o en la parte superior de un glúteo y libera ambas hormonas a través de la piel de forma continua. Una de ellas, el estradiol (una forma de estrógeno), ayuda a reducir esos episodios repentinos de calor. La otra, el levonorgestrel (un progestágeno), protege el revestimiento del útero y reduce el riesgo de que ese tejido se engrose demasiado por la acción del estrógeno solo.



En mujeres que conservan el útero, el parche también está aprobado para prevenir la osteoporosis después de la menopausia. A diferencia de los parches de estrógeno únicamente, este combina ambos componentes en un solo sistema, lo que lo hace específico para quienes aún tienen útero.



La aprobación se enmarca en el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos asequibles y de calidad. El organismo recordó que la menopausia es una experiencia universal que puede afectar de manera significativa la calidad de vida y que este tipo de autorizaciones buscan facilitar tratamientos efectivos.

El parche se aplica una vez por semana. Como con cualquier terapia hormonal, su uso debe ser indicado y supervisado por un profesional de la salud, considerando las contraindicaciones y el perfil de cada paciente.

Con esta decisión, las mujeres que requieren este tipo de tratamiento cuentan con una nueva opción genérica que puede mejorar la disponibilidad y reducir costos respecto al producto de marca.