Villa Carlos Paz comienza a prepararse para la temporada teatral 2026-2027 y las primeras confirmaciones ya anticipan un verano con figuras reconocidas, regresos esperados y nuevas producciones. El Teatro Holiday, el Teatro del Lago, el Teatro del Sol, el Candilejas y el Luxor serán algunos de los escenarios que recibirán a los artistas durante los próximos meses.



Una de las apuestas fuertes será el regreso de Fátima Florez al Teatro Holiday, donde presentará un espectáculo renovado de imitaciones y humor, acompañado por un importante despliegue escénico. La sala también tendrá otras propuestas humorísticas con Pablo Castillo, Camilo Nicolás, el Flaco Pailos y Mariquena del Prado.



Por su parte, Pedro Alfonso volverá al Teatro del Lago con una nueva comedia familiar. Su regreso ya forma parte de los anuncios destacados de la cartelera cordobesa.



Otra de las novedades llegará de la mano de Nazarena Vélez, quien encabezará Vecinos en peligro en el Teatro del Sol. La actriz estará acompañada por Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Diego Pérez, Nicolás Maiques y Tato Algorta, ganador de Gran Hermano 2025. El estreno está previsto para fines de diciembre y será una de las primeras producciones en levantar el telón.



También se confirmó la participación de Andrea del Boca en Votemos, una comedia dirigida por Adrián Vocos. La actriz compartirá escenario con su hija Anna del Boca, Esteban Prol, Facundo Gambandé y otros artistas nacionales y cordobeses.



El Teatro Candilejas, en tanto, recibirá a Los Mosqueteros, una propuesta que reunirá a Miguel Ángel Rodríguez, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Alex Conforti. La producción apostará al humor y al encuentro de cuatro figuras con trayectoria en el entretenimiento.



El Teatro Luxor también tendrá una programación variada. Allí regresará el Oficial Gordillo, uno de los referentes del humor cordobés, mientras que Willy Magia y el Mago Matus llevarán sus espectáculos de ilusionismo al escenario. La música tendrá su espacio con La Konga, que tiene previstas funciones los jueves.