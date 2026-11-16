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Crisis aérea en EE.UU: el gobierno prevé restablecer plenamente las operaciones

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó el domingo que el tráfico aéreo recuperará la normalidad durante la jornada, tras tres días de interrupciones que afectaron a más de 11.500 vuelos. Las autoridades investigan la falla originada por el reemplazo de un enrutador y descartan un ciberataque, mientras las aerolíneas reajustan horarios y se debate la modernización del sistema

Crisis aérea en EE.UU: el gobierno prevé restablecer plenamente las operaciones
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El transporte aéreo de Estados Unidos se encaminaba este lunes hacia la normalización plena de sus operaciones, según anticipó Sean Duffy, al cierre de un fin de semana marcado por una de las mayores interrupciones desde el 11-S.

Según FlightAware, el domingo se cancelaron alrededor de 2.100 vuelos y 9.400 sufrieron retrasos.

El sábado las cancelaciones superaron las 6.700 y los retrasos los 9.100. JetBlue canceló cerca del 28 % de sus operaciones y American Airlines el 20 %. Para este lunes, las cancelaciones programadas eran apenas 88, una clara mejora.

Duffy aseguró que no hay indicios de ciberataque y que la causa raíz aún se investiga. La FAA prioriza la seguridad y espera normalidad completa este lunes.

La crisis se originó el viernes con una suspensión nacional de despegues de unas cinco horas por una falla en un enrutador instalado por L3Harris en El Dorado (Arkansas), que sobrecargó sistemas en otros centros de control.

Los equipos, de 2001, están obsoletos desde 2006. Duffy defendió al trabajador involucrado y descartó sabotaje por el momento.

El episodio expuso la obsolescencia del sistema y la falta de controladores. Duffy pidió 50.000 millones de dólares para modernizarlo.

El Congreso ya aprobó 12.500 millones en 2025, de los cuales quedan unos 11.000 sin gastar, según demócratas. Trump respaldó la inversión completa de una sola vez.

Con Acción de Gracias cerca, las aerolíneas trabajan para reposicionar aviones y tripulaciones en un sistema que, según Duffy, sigue siendo seguro pero necesita renovación urgente.

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