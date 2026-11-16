Pampita y Pepa, juntos y abrazados

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa reaparecieron juntos y abrazados en el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, en una postal que contradice los rumores de ruptura que circularon semanas atrás.



Tras versiones que aseguraban una nueva separación, la modelo y el polista se mostraron muy cercanos durante los festejos del fin de semana. Además, compartieron un palco a la vista de todos, se abrazaron y posaron con gestos de complicidad, en lo que se interpretó como una puesta en escena para dejar en claro que el vínculo continúa.



Vale mencionar que las diferentes crisis habían surgido a principios de noviembre, cuando Yanina Latorre contó en televisión que Pepa habría decidido cortar la relación, citando diferencias de expectativas, distancia y agendas laborales.



La pareja, que lleva casi dos años con idas y vueltas, no hizo declaraciones oficiales, pero las imágenes públicas del Hipódromo de Palermo alimentaron las lecturas de reconciliación.



Vale mencionar que, a la brevedad, comienza la temporada veraniega y ellos suelen instalarse en Punta del Este para así pasar el verano.