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La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol

Wanda Nara compartió una imagen íntima junto a su pareja Martín Migueles tomando sol, horas después de que Mauro Icardi publicara fotos con la China Suárez desde la pileta de la “Casa de los Sueños”

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La jornada comenzó con una foto de Wanda junto a su hermana Zaira Nara, ambas de espaldas y en bikini mientras tomaban sol en una propiedad de Nordelta.

Minutos más tarde, Icardi subió un carrusel desde la mansión del barrio La Isla, donde aparece con la China Suárez en bikini durante una tarde de descanso.

El futbolista acompañó las imágenes con el mensaje “Sunday mood, do not disturb”.

Poco después, Wanda publicó en sus historias una postal en la que se la ve recostada de espaldas en bikini, mientras Martín Migueles apoya la cabeza sobre ella. La imagen, sin texto y acompañada de emojis de barcos, palmeras, mariposas y corazones, fue interpretada por sus seguidores como una respuesta indirecta a las publicaciones de Icardi y Suárez.

La sucesión de posteos se enmarca en un contexto de tensión pública entre las exparejas. Días antes había circulado un video de un operativo policial en la residencia de Icardi, en el que se escuchan insultos y reproches entre Nara y Suárez.

Ambos lados intercambiaron acusaciones en Instagram, y continúa abierta una causa judicial por presuntas lesiones vinculada al episodio. Ninguno de los cuatro hizo referencia explícita a las fotos del otro.

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