Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija

“¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!”, escribió Lavigne en su cuenta de Instagram, en un mensaje que hace referencia a la letra de su éxito de 2007 Girlfriend.El post, acompañado de emojis de corona, moño y biberón, fue su primera publicación en redes sociales en mucho tiempo, ya que había mantenido un perfil bajo durante 2026.El anuncio incluyó tres fotografías en blanco y negro.En una se ve a Lavigne y a su pareja (cuya identidad no se conoce) sosteniendo la mano de la recién nacida.En otra, la cantante abraza tiernamente a su hija, que lleva un body de estampado de leopardo y una diadema a juego. La tercera imagen muestra tres pares de zapatillas a cuadros (estilo Vans, icónico en su imagen) sobre un skate: dos de adulto y uno de bebé.Lavigne no reveló el nombre de la niña, la fecha exacta del nacimiento ni la identidad del padre. La artista siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos, y este embarazo se mantuvo en completo secreto. Se trata de su primer hijo.La noticia generó una oleada de mensajes de felicitación entre sus fans, que celebraron la llegada de la “mini princesa” del pop-punk. Un representante de la cantante confirmó que Lavigne está disfrutando estos primeros días junto a su familia mientras trabaja en nuevo material.Con una carrera que comenzó a principios de los 2000 con éxitos como Complicated y Sk8er Boi, Avril Lavigne se consolida ahora también como madre, en un anuncio que combina su estilo característico con la privacidad que siempre ha defendido.