Apps
Lunes, 16 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SE AGRANDA LA FAMILIA

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija

La cantante canadiense Avril Lavigne, de 42 años, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la llegada al mundo de su pequeña heredera

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hijaAvril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

“¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!”, escribió Lavigne en su cuenta de Instagram, en un mensaje que hace referencia a la letra de su éxito de 2007 Girlfriend.

El post, acompañado de emojis de corona, moño y biberón, fue su primera publicación en redes sociales en mucho tiempo, ya que había mantenido un perfil bajo durante 2026.El anuncio incluyó tres fotografías en blanco y negro.

En una se ve a Lavigne y a su pareja (cuya identidad no se conoce) sosteniendo la mano de la recién nacida.

En otra, la cantante abraza tiernamente a su hija, que lleva un body de estampado de leopardo y una diadema a juego. La tercera imagen muestra tres pares de zapatillas a cuadros (estilo Vans, icónico en su imagen) sobre un skate: dos de adulto y uno de bebé.

Lavigne no reveló el nombre de la niña, la fecha exacta del nacimiento ni la identidad del padre. La artista siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos, y este embarazo se mantuvo en completo secreto. Se trata de su primer hijo.

La noticia generó una oleada de mensajes de felicitación entre sus fans, que celebraron la llegada de la “mini princesa” del pop-punk. Un representante de la cantante confirmó que Lavigne está disfrutando estos primeros días junto a su familia mientras trabaja en nuevo material.

Con una carrera que comenzó a principios de los 2000 con éxitos como Complicated y Sk8er Boi, Avril Lavigne se consolida ahora también como madre, en un anuncio que combina su estilo característico con la privacidad que siempre ha defendido.

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Vacantes en la Justicia: nuevas renuncias reavivan las alarmas por la cobertura en PBA

Las salidas de nuevos funcionarios judiciales, aceptadas por Axel Kicillof con efecto desde octubre, vuelven a poner el foco en la cobertura de cargos vacantes en la Provincia. Tras más de un año sin nombramientos votados por el Senado, se encienden las alarmas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof y Fassi inauguraron Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche

Milei, furioso y una guerra sin tregua: los Menem y Bullrich se disputan el poder en la Casa Rosada

Sectores propios indefinidos y pocas chances de apoyos externos

El consumo de carne vacuna cayó 11,2% y los precios subieron por encima de la inflación

El efecto León XIV: una visita que dejó a la política argentina frente al espejo

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET