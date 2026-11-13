Volver | La Tecla Nacionales 13 de noviembre de 2026 TENSIÓN

Alerta en Estados Unidos: suspendieron todos los despegues por una falla de seguridad aérea

La Administración Federal de Aviación ordenó paralizar las salidas de aviones en todo el país tras detectar graves problemas de comunicación en los centros de control. El gobierno investiga las causas de una medida excepcional que amenaza con provocar un caos en los aeropuertos.

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