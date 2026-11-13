Alerta en Estados Unidos: suspendieron todos los despegues por una falla de seguridad aérea
La Administración Federal de Aviación ordenó paralizar las salidas de aviones en todo el país tras detectar graves problemas de comunicación en los centros de control. El gobierno investiga las causas de una medida excepcional que amenaza con provocar un caos en los aeropuertos.
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Estados Unidos atraviesa este viernes una situación extraordinaria en su sistema aéreo. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender todos los despegues en los aeropuertos del país por razones de seguridad, luego de que se detectaran serias fallas en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.
La decisión, que tomó por sorpresa a las compañías aéreas y a miles de pasajeros, fue comunicada bajo el argumento de “circunstancias extraordinarias” y establece que los aviones deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los inconvenientes afectan a los 22 centros regionales encargados de coordinar el tránsito de aeronaves y que los equipos técnicos trabajan para determinar el origen del problema.
Por el momento, las autoridades no informaron cuándo se normalizarán las operaciones ni precisaron qué provocó la falla. Los aviones que ya se encuentran en vuelo pueden continuar sus operaciones, mientras que las llegadas internacionales serán evaluadas caso por caso.
Una medida excepcional que enciende las alarmas
La magnitud de la decisión tiene pocos antecedentes. La última suspensión nacional de despegues se produjo en enero de 2023, cuando un desperfecto informático dejó fuera de servicio un sistema esencial de información para los pilotos. Antes de ese episodio, una medida similar se había adoptado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El nuevo incidente vuelve a poner bajo la lupa el deterioro de la infraestructura tecnológica que sostiene el tráfico aéreo estadounidense.
Pese a que el Congreso aprobó el año pasado una inversión de 12.500 millones de dólares para modernizar los sistemas de comunicaciones, todavía quedan importantes deficiencias por resolver. De hecho, la administración estadounidense reclama otros 30.100 millones de dólares para completar las mejoras.
Mientras continúa la investigación, crece la preocupación por las consecuencias de la paralización. La interrupción de los despegues puede generar un efecto dominó de demoras y cancelaciones, no solamente en los vuelos internos, sino también en las conexiones internacionales.
Por ahora, no hay información oficial que vincule el episodio con un atentado o una amenaza terrorista. La principal preocupación de las autoridades está puesta en recuperar las comunicaciones y garantizar que los aviones puedan volver a operar con seguridad.