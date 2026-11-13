Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

Los libertarios salieron con los tapones de punta contra las re re

En medio del debate, La Libertad Avanza dejó en claro su postura sobre las reelecciones de intendentes. En tanto, algunos rumores señalan que estarían dispuestos a habilitar esa chance a cambio de la implementación de la Boleta Única de Papel.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.