Los libertarios salieron con los tapones de punta contra las re re
En medio del debate, La Libertad Avanza dejó en claro su postura sobre las reelecciones de intendentes. En tanto, algunos rumores señalan que estarían dispuestos a habilitar esa chance a cambio de la implementación de la Boleta Única de Papel.
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La Libertad Avanza dejó en claro su postura sobre las reelecciones de intendentes en medio de rumores que señalan que estarían dispuestos a habilitar esa chance a cambio de la implementación de la Boleta Única de Papel. La versión surgió de fuentes legislativas y encendió todas las alarmas en el espacio que lidera Javier Milei.
En ese sentido, desde el partido que preside el diputado nacional Sebastián Pareja, manifestaron que “desde La Libertad Avanza nunca vamos a estar a favor de las maniobras de casta para perpetuarse en el poder. Nunca vamos a avalar las reelecciones indefinidas. Los concejales tienen límites a su reelección, los diputados y senadores provinciales también, y el gobernador tampoco puede reelegirse indefinidamente. ¿Por qué los intendentes deberían ser una excepción? Los municipios no son feudos”.
Por su parte, el legislador indicó que “nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”. Entonces, aseguró que “estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente”.
“El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza”, añadió.
Asimismo, el senador provincial y jefe de la bancada libertaria, Carlos Curestis, reafirmó la postura para despejar cualquier tipo de dudas. “No vamos a acompañar ni avalar la reelección indefinida en ningún cargo público. Desde el bloque de senadores vamos a trabajar para frenar cualquier iniciativa que impulse este tipo de maniobras cuyo único fin es atornillarse al poder”, sostuvo.
La Libertad Avanza tiene sólo dos intendencias (Tres de Febrero y Capitán Sarmiento) por lo que no posee el problema que el resto de la oposición. En ese aspecto, cuenta con un margen de acción mayor a la hora de pensar una política opositora a la del peronismo en todo el territorio bonaerense.