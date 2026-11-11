Murió Ximena de Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina Kirchner que desplegaba banderas desde su balcón
La mujer, que vivía en el dúplex situado justo encima del departamento de la expresidenta en la esquina de Juncal y Uruguay, falleció este martes tras una larga enfermedad terminal. La propiedad, ofrecida en venta por US$930.000, cuenta con cuatro dormitorios en suite y una terraza exclusiva con parrilla y pileta
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Ximena de Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina Kirchner que se hizo conocida por las banderas y consignas políticas que desplegaba desde su balcón, murió este martes tras atravesar una larga enfermedad terminal.
Su nombre quedó asociado a una de las esquinas porteñas con mayor exposición política de los últimos años: Juncal y Uruguay, en Recoleta. Allí, justo por encima del departamento de la expresidenta, vivía en un dúplex que en junio de este año se ofrecía a la venta por US$930.000.
La propiedad ocupa el último piso del edificio y combina 280,57 m² cubiertos, cuatro dormitorios en suite, doble circulación y una terraza de uso exclusivo de 120 m² con parrilla y pileta. Además, posee ingresos independientes en ambos niveles y conserva pisos de parqué originales.
De Tezanos Pinto había adquirido el dúplex hacía más de 30 años, cuando se encontraba en mal estado, y tras una importante remodelación lo convirtió en el hogar de su familia.
Desde sus balcones desplegó durante años carteles críticos al gobierno del que formaba parte Cristina Kirchner.
Una de las de mayor repercusión fue la bandera con la que celebró la condena de la exmandataria en la causa Vialidad.
El edificio, diseñado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, autores también del Kavanagh, tiene valor arquitectónico y se ubica a media cuadra de la plaza Vicente López.
Tras el atentado de 2022, Cristina Kirchner se mudó a otro departamento en Constitución, donde actualmente cumple su condena.