Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2026 EL ULTIMO ADIOS

Murió Ximena de Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina Kirchner que desplegaba banderas desde su balcón

La mujer, que vivía en el dúplex situado justo encima del departamento de la expresidenta en la esquina de Juncal y Uruguay, falleció este martes tras una larga enfermedad terminal. La propiedad, ofrecida en venta por US$930.000, cuenta con cuatro dormitorios en suite y una terraza exclusiva con parrilla y pileta

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