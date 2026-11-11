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ALARMA ABSOLUTA

Evacúan cientos de escuelas en Italia por falsas amenazas de bomba

Unos 300 establecimientos educativos de todo el país recibieron correos electrónicos anónimos idénticos con avisos de explosivos. Es el segundo episodio masivo en menos de un mes. El mismo día, cientos de escuelas en Irlanda del Norte, Escocia y la República de Irlanda recibieron amenazas similares, también tratadas como engaños. Giorgia Meloni aseguró que no hay peligro concreto

Evacúan cientos de escuelas en Italia por falsas amenazas de bomba
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Cientos de escuelas italianas debieron ser evacuadas este miércoles 11 de noviembre tras recibir, a primera hora, correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba dirigidos a sus directores.

Según las autoridades y la prensa local, fueron alrededor de 312 las instituciones afectadas, en ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Bolonia y otras provincias de todo el territorio.

Los equipos directivos activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la salida de miles de alumnos, docentes y personal hacia puntos de encuentro exteriores. Fuerzas de seguridad, unidades caninas y artificieros inspeccionaron las instalaciones sin hallar ningún artefacto explosivo.

Se trata del segundo episodio de este tipo en lo que va del mes: a principios de noviembre ocurrió algo similar con más de 270 colegios.

Amenazas similares en Irlanda y el Reino Unido

El mismo día, una oleada de correos electrónicos amenazantes llegó a cientos de escuelas en Irlanda del Norte (más de 300 reportadas), Escocia y la República de Irlanda. La Policía de Irlanda del Norte (PSNI), Police Scotland y la Garda Síochána las calificaron como engaños  sin riesgo creíble. En Irlanda del Norte, la Autoridad Educativa recomendó que los colegios permanecieran abiertos salvo indicación policial; algunas escuelas evacuaron de forma precautoria.

Las autoridades italianas e irlandesas investigan el origen de los envíos masivos, que se producen en un contexto de creciente preocupación por amenazas híbridas en Europa, que incluyen falsas alertas de bomba en vuelos, ciberataques y otros incidentes de seguridad.

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