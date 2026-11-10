Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 A LOS 76

Día triste para la música: murió Marcos Camino, de Los Palmeras

Dejó de sonar para siempre el acordeón de quien fue fundador del hiperpopular grupo musical, y que lo comandó junto a Cacho Deicas durante más de medio siglo. Investigan si fue suicidio.

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