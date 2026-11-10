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Martes, 10 noviembre 2026
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Día triste para la música: murió Marcos Camino, de Los Palmeras

Dejó de sonar para siempre el acordeón de quien fue fundador del hiperpopular grupo musical, y que lo comandó junto a Cacho Deicas durante más de medio siglo. Investigan si fue suicidio.

Día triste para la música: murió Marcos Camino, de Los Palmeras
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La música argentina atraviesa hoy un día de luto por la muerte de Marcos Camino, figura central de uno de los grupos más populares del país, con más de medio siglo de trayectoria: Los Palmeras.

Camino era acordeonista y fue uno de los fundadores de la megaexitosa banda santafesina. Junto a Cacho Deicas, la lideró durante cinco décadas, hasta que se alejó por problemas de salud.

Hombre insoslayable del ámbito de la cumbia, falleció a los 76 años. Su cuerpo sin vida fue hallado en el estudio de grabación que tenía en el barrio Candioti Norte, en Santa Fe. Según las primeras averiguaciones, se trataría de un suicidio, aunque ahora la Justicia deberá determinar con certeza qué es lo que le ocurrió.

Su cuñada dijo a la policía que el acordeonista entró en el galpón del estudio y no volvió a salir, y que, cuando fueron a buscarlo, lo encontraron colgado de una soga, exánime.

El músico había anunciado este mismo año su salida de Los Palmeras por motivos de salud. Un año antes, su socio de siempre, Deicas, había dejado la banda.

Los Palmeras le dedicaron una despedida en redes en la que expresan: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.
 

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