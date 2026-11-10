León XIV: un fuerte mensaje sobre la solidaridad, los pobres y la santidad
El Sumo Pontífice brindó una charla ante autoridades eclesiásticas en la Catedral de Córdoba en su segundo día de su visita por nuestro país. Por la noche volverá a la Ciudad de Buenos Aires para tener su encuentro con jóvenes.
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En el tercer día de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV llegó a Córdoba y encabezó una multitudinaria celebración religiosa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Ante cientos de miles de fieles, el Sumo Pontífice pronunció una homilía con fuertes referencias a la historia religiosa del país, reivindicó el legado del Cura Brochero y Mama Antula y dejó un mensaje centrado en la solidaridad, la caridad y el compromiso con los sectores más vulnerables. “¡Vayan y sean santos!”, fue una de las principales consignas de su discurso.
Durante la celebración, que tuvo lugar en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba y su importancia en la historia de la Iglesia argentina. En ese sentido, recordó que la provincia fue escenario de la vida y obra de hombres y mujeres que dedicaron su existencia a la evangelización y al servicio de los demás. “La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos”, expresó.
Uno de los ejes centrales de su homilía estuvo puesto en la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de una fe que se traduce en acciones concretas. Sobre el sacerdote cordobés, destacó su profunda espiritualidad y su compromiso con la misión evangelizadora. “Fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida”, sostuvo.
También recordó a Mama Antula, a quien destacó por haber combinado la contemplación religiosa con la asistencia a quienes más lo necesitaban. En ese marco, recuperó una de las principales enseñanzas del papa Francisco, su antecesor, al señalar que “los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”. Además, recordó que la primera santa argentina recorrió el territorio nacional para acercar la fe a quienes todavía no la conocían.
El mensaje del Pontífice también incluyó un reconocimiento a otras figuras de la Iglesia argentina que dejaron su huella a través de distintas vocaciones. Entre ellas mencionó a los mártires San Héctor Valdivielso Sáez, Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio. Asimismo, destacó la tarea de religiosas como Santa Nazaria Ignacia, María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, además de los laicos San Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.
A partir de esos ejemplos, León XIV planteó que la santidad no constituye una meta exclusiva de quienes dedican su vida a la Iglesia, sino una vocación que alcanza a todos los bautizados. En ese sentido, sostuvo que la fe debe expresarse a través de la conducta cotidiana y no quedar limitada a las palabras o las celebraciones religiosas. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, afirmó, al convocar a los fieles a sostener un compromiso concreto con el Evangelio.
En otro tramo de su intervención, el Papa hizo hincapié en la necesidad de construir una sociedad más fraterna y solidaria. Al recordar a los santos y beatos argentinos, destacó que todos supieron responder a los desafíos de sus respectivas épocas y transformar esas dificultades en oportunidades para transmitir un mensaje de esperanza. Para el jefe de la Iglesia Católica, la pasión por el Evangelio debe estar necesariamente acompañada por el compromiso con los demás y la construcción de una comunidad más justa.
Sobre el cierre, el Sumo Pontífice dirigió su mensaje a los argentinos y los convocó a continuar el camino de quienes dedicaron su vida a la fe y al prójimo. “Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, manifestó. La misa, explicó, tuvo como intención la santificación de todo el pueblo argentino y no solamente de quienes integran la comunidad religiosa.
Finalmente, dejó una exhortación que sintetizó el espíritu de toda su homilía y que estuvo dirigida a los fieles de todos los ámbitos de la sociedad: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!”. Y amplió el llamado al señalar que esa misión debe desarrollarse en cada espacio de la vida cotidiana: “En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”.