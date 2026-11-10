Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 EN CÓRDOBA

León XIV: un fuerte mensaje sobre la solidaridad, los pobres y la santidad

El Sumo Pontífice brindó una charla ante autoridades eclesiásticas en la Catedral de Córdoba en su segundo día de su visita por nuestro país. Por la noche volverá a la Ciudad de Buenos Aires para tener su encuentro con jóvenes.

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