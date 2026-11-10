Tornquist: acampe por tiempo indefinido de los trabajadores de la papelera tras los despidos
Los operarios de Papelera del Sur iniciaron una protesta frente a la fábrica luego del cierre definitivo de la planta, que dejó a 160 empleados sin trabajo. Esperan una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar destrabar el conflicto.
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La situación laboral en Tornquist suma un nuevo capítulo de tensión. Los trabajadores despedidos de Papelera del Sur comenzaron un acampe por tiempo indeterminado frente a las instalaciones de la empresa, en rechazo al cierre definitivo de la fábrica y a la pérdida de unos 160 puestos de trabajo.
La medida se puso en marcha el lunes, luego de una asamblea entre los operarios que también incluyó una jornada solidaria. Desde entonces, los empleados se organizaron en turnos de seis horas para garantizar una presencia permanente durante las 24 horas y sostener el reclamo mientras aguardan una respuesta de las autoridades.
En ese marco, este jueves está prevista una nueva audiencia entre representantes de la empresa y delegados sindicales en el Ministerio de Trabajo bonaerense. La expectativa de los trabajadores está puesta en que la cartera laboral dicte la conciliación obligatoria y habilite una instancia de negociación que permita suspender los despidos mientras se busca una salida al conflicto.
Sin embargo, desde la compañía sostienen que la continuidad de la planta no es viable por cuestiones de rentabilidad y ratificaron su decisión de cerrar el establecimiento. Además, manifestaron que cumplirán con el pago de las indemnizaciones correspondientes.
El impacto de la medida excede a los trabajadores directamente afectados. El exintendente de Tornquist, Sergio Bordoni, advirtió que alrededor de 160 empleados quedaron sin trabajo y remarcó que numerosas familias también dependen indirectamente de la actividad de la papelera, a través del transporte, los servicios y el comercio. En ese sentido, estimó que la localidad dejará de recibir entre 800 y 1.000 millones de pesos mensuales que hasta ahora circulaban gracias a la actividad industrial.
Papelera del Sur llevaba 53 años radicada en Tornquist y era considerada una de las principales fuentes de empleo de la comunidad. La fábrica se dedicaba a producir cartulina para envases y, de acuerdo con lo señalado por Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Obreros Papeleros y empleado del establecimiento, era la única productora de ese material en el país.
El cierre representa un golpe para la estructura productiva de una localidad de menos de 10 mil habitantes. Además de los puestos de trabajo que desaparecen, la paralización de la planta amenaza con repercutir sobre proveedores, pequeñas empresas, comercios y distintas actividades que dependían del movimiento económico generado por la papelera.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen el acampe frente a la fábrica y aguardan la audiencia del jueves, con la expectativa de conseguir una instancia de negociación que permita revertir el cierre y recuperar sus fuentes laborales.