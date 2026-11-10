Volver | La Tecla Municipios 10 de noviembre de 2026 CRISIS LABORAL

Tornquist: acampe por tiempo indefinido de los trabajadores de la papelera tras los despidos

Los operarios de Papelera del Sur iniciaron una protesta frente a la fábrica luego del cierre definitivo de la planta, que dejó a 160 empleados sin trabajo. Esperan una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar destrabar el conflicto.

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