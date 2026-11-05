Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 LEY IMPOSITIVA

Por Hernán Sánchez

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De la mano de la inflación, los impuestos provinciales aumentarán un 30 % en 2027

El proyecto de ley sobre los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, presentado esta mañana por el ministro de Economía ante los legisladores, contempla un esquema tributario muy similar al que se aplica en el actual ejercicio

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