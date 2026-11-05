De la mano de la inflación, los impuestos provinciales aumentarán un 30 % en 2027
El proyecto de ley sobre los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, presentado esta mañana por el ministro de Economía ante los legisladores, contempla un esquema tributario muy similar al que se aplica en el actual ejercicio
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Desde la administración bonaerense aseguran que la Ley Impositiva mantendrá las alícuotas de Ingresos Brutos y actualizará los montos de facturación anual que permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder a tasas reducidas. Tampoco se contemplan aumentos reales en los impuestos patrimoniales sobre inmuebles y automotores, que tendrán un incremento atado a la inflación final de 2026, estimada en torno al 30%. Mientras tanto, el impuesto a los Sellos conservará su estructura y alícuotas. Tampoco se prevén revalúos ni para el inmobiliario urbano ni para el rural.
“No se aumenta la presión tributaria”, sostienen en el Ejecutivo, sin cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos, principal fuente de ingresos propios de la Provincia. Sí cambia el umbral de facturación para las pequeñas y medianas empresas, para que no se vean impactadas por el incremento de la facturación y accedan a la cuota reducida aquellas que no superen ese escalón, que también quedará fijado por el resultado inflacionario de corriente año.
Respecto a los impuestos patrimoniales se mantiene el esquema de este año, incluso con el pago dividido en diez cuotas mensuales desde marzo a diciembre. Sin cambios en las alícuotas ni en las valuaciones fiscales, los inmobiliarios y las patentes se incrementarán en consonancia con la inflación de 2026. Como ese número no está cerrado y habrá que esperar hasta el último día de diciembre, en el Gobierno evitan dar un porcentaje de aumento, pero se estima que el año cerrará con un incremento de precios del 30 %, por lo tanto ese sería el impacto sobre la carga tributaria para las casas, los campos, los terrenos y los vehículos.
En relación al impuesto automotor, en el Ejecutivo resaltan que durante este año hubo una simplificación del tributo que, en algunos casos, incluso permitió pagar menos en términos reales que en 2025, y que esa tabla simplificada se mantiene con los mismos valores reales.