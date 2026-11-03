Cerró una histórica papelera bonaerense y 160 personas quedaron en la calle

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Una histórica papelera bonaerense cerró sus puertas y se sumó así a la larga lista de plantas industriales que dejan de funcionar en la provincia de Buenos Aires en un contexto económico de recesión y apertura de las importaciones.
Justamente a ese último factor atribuyeron la decisión de bajar la persiana los dueños de la empresa Interpac, propietaria de la Papelera del Sur.
La papelera, que fabricaba cartulina y papel reciclado, empleaba a 160 personas, que ahora quedarán en la calle. De hecho, era uno de los grandes empleadores del municipio de Tornquist, donde está ubicada la planta. Llevaba siete décadas funcionando.
Interpac convocó a los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist para comunicarles la noticia. Así lo confirmó el titular del gremio, Gustavo Lanaro.
“Veíamos que la veníamos porfiando, que las cosas no venían de la mejor manera, pero también teníamos esperanza. Hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”, dijo Lanaro a la prensa.
El cese de operaciones de la planta no sólo impactará en los trabajadores despedidos y sus familias, sino también en el resto de la cadena productiva, incluyendo a proveedores, comercios y el transporte.
El Ministerio de Trabajo bonaerense ya tomó cartas en el asunto. “Frente a la gravedad de la situación, dispusimos la intervención de la delegación regional y convocamos a la empresa y a la organización sindical a una audiencia para abordar el conflicto y analizar las instancias de actuación correspondientes”, informó la cartera que conduce Walter Correa.