Apps
Jueves, 5 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
EN TORNQUIST

Cerró una histórica papelera bonaerense y 160 personas quedaron en la calle

El sorpresivo cierre fue anunciado hoy. Culpan a la apertura de las importaciones. El Ministerio de Trabajo bonaerense tomó intervención.

Cerró una histórica papelera bonaerense y 160 personas quedaron en la calle
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Una histórica papelera bonaerense cerró sus puertas y se sumó así a la larga lista de plantas industriales que dejan de funcionar en la provincia de Buenos Aires en un contexto económico de recesión y apertura de las importaciones.

Justamente a ese último factor atribuyeron la decisión de bajar la persiana los dueños de la empresa Interpac, propietaria de la Papelera del Sur.

La papelera, que fabricaba cartulina y papel reciclado, empleaba a 160 personas, que ahora quedarán en la calle. De hecho, era uno de los grandes empleadores del municipio de Tornquist, donde está ubicada la planta. Llevaba siete décadas funcionando.

Interpac convocó a los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist para comunicarles la noticia. Así lo confirmó el titular del gremio, Gustavo Lanaro.

“Veíamos que la veníamos porfiando, que las cosas no venían de la mejor manera, pero también teníamos esperanza. Hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”, dijo Lanaro a la prensa.

El cese de operaciones de la planta no sólo impactará en los trabajadores despedidos y sus familias, sino también en el resto de la cadena productiva, incluyendo a proveedores, comercios y el transporte.

El Ministerio de Trabajo bonaerense ya tomó cartas en el asunto. “Frente a la gravedad de la situación, dispusimos la intervención de la delegación regional y convocamos a la empresa y a la organización sindical a una audiencia para abordar el conflicto y analizar las instancias de actuación correspondientes”, informó la cartera que conduce Walter Correa.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Sonríe Kicillof: el Senado aprobó la empresa de medicamentos

La Cámara Alta dio luz verde al proyecto del Poder Ejecutivo que crea una empresa de medicamentos bajo la nominación de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. Hubo rechazos por parte de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión y Libertad y Hechos. El fondo de libre disponibilidad para municipios, la Ley de Tierras bonaerense y los cambios en el Tribunal Fiscal de Apelación también tuvieron luz verde.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Massa desafía a Kicillof y le pide que abra el debate por las reelecciones en el Senado

Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar

Laboratorio estatal, ley Rappi y Tierras, platos fuertes en la sesión del Senado

Presupuesto de Kicillof: deuda equivalente a USD 1.000 millones y fondos para municipios

Milei llegó a la cumbre, saludó con frialdad a Sánchez y apuntó contra el socialismo

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET