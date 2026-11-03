Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 EN TORNQUIST

Cerró una histórica papelera bonaerense y 160 personas quedaron en la calle

El sorpresivo cierre fue anunciado hoy. Culpan a la apertura de las importaciones. El Ministerio de Trabajo bonaerense tomó intervención.

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