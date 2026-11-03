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Martes, 3 noviembre 2026
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PLANIFICACIÓN

Marinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a Luján

El ministro de Transporte bonaerense y el intendente de Luján encabezaron una mesa de trabajo junto a representantes del Gobierno nacional y empresas del sector para planificar las frecuencias, los recorridos y los accesos ante la llegada del Sumo Pontífice.

Marinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a LujánMarinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a LujánMarinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a Luján
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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, encabezaron una mesa de trabajo junto a funcionarios del Gobierno nacional y representantes de empresas de transporte para avanzar en la organización del operativo especial de movilidad ante la prevista visita del papa León XIV a la ciudad.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar un esquema integral de transporte público que permita garantizar el traslado seguro, ordenado y accesible de los miles de fieles que podrían movilizarse hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján para participar de este acontecimiento de trascendencia internacional.

“Será un evento histórico, no solo para las y los bonaerenses, sino para todo el pueblo latinoamericano”, sostuvo Marinucci y subrayó: “La trascendencia de Su Santidad obliga a que estemos a la altura y articulemos en conjunto, dejando las diferencias de lado, para que cada persona pueda disfrutar de un día que quedará guardado en la memoria de los fieles”.

Marinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a Luján

Durante la jornada, las autoridades avanzaron en la planificación de frecuencias, recorridos y servicios de transporte, así como en la organización de los accesos viales y los principales corredores de circulación, con el propósito de responder a la importante demanda de movilidad que podría generar la visita papal.

En ese marco, el titular de Transporte bonaerense destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las empresas del sector. “El sector privado y el público funcionando de forma correcta, sistemática y profesional”, ponderó Marinucci.

Asimismo, el intendente de Luján agregó: “Estamos trabajando con mucha responsabilidad para recibir al Papa León XIV y a los miles de fieles que llegarán a Luján. El trabajo conjunto que venimos realizando con las autoridades de transporte de Provincia y Nación, junto a las empresas del sector, es fundamental para garantizar un acceso seguro y ordenado. Seguiremos ajustando detalles operativos para garantizar el éxito del dispositivo para una jornada histórica para nuestra ciudad”.

Marinucci y Boto coordinaron el operativo de transporte para la histórica visita del papa León XIV a Luján

Del encuentro participaron representantes del gabinete municipal, autoridades de la empresa 11 de Junio, operadora de la línea local 502, y de la firma Atlántida, responsable de los servicios de las líneas 57 y 407. También acompañaron al ministro el subsecretario de Transporte Terrestre bonaerense, Damián Contreras y el Director provincial, Gonzalo Maldonado.

La mesa de trabajo forma parte de las acciones de planificación anticipada que llevan adelante Nación, Provincia y Municipio junto a los prestadores privados, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y organizada durante una jornada de especial relevancia para Luján y toda la Argentina. 
 

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