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EXCELENTE AVANCE

Llega el primer autotest de VIH con saliva

Se trata de un test domiciliario que da resultado en minutos. Sin agujas, y de venta libre en farmacias

Llega el primer autotest de VIH con saliva
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Laboratorios Richmond lanzó en Argentina el OraQuick HIV Self-Test, el primer autotest de VIH de venta libre que se realiza en casa con fluido oral, sin pinchazo ni extracción de sangre.

El procedimiento es simple: se pasa un hisopo por las encías superior e inferior, se coloca en un vial con solución reveladora y se lee el resultado entre 20 y 40 minutos después. El dispositivo, fabricado por la estadounidense OraSure Technologies y distribuido de forma exclusiva por Richmond, detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2 con una sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se usa correctamente.

Sin embargo, es una prueba de tamizaje orientativa. Un resultado reactivo debe confirmarse obligatoriamente con un análisis de laboratorio, y un resultado no reactivo solo es concluyente si pasaron al menos tres meses desde la última posible exposición.

Aprobado por la ANMAT, estará disponible en farmacias y en la plataforma MiTest a partir de mediados de noviembre, con un precio estimado de $27.500. Se trata del primer producto de venta directa al consumidor del laboratorio nacional y compite con el autotest de sangre de Abbott.

El lanzamiento apunta a ampliar el acceso al diagnóstico en un país donde viven unas 140.000 personas con VIH, se registran cerca de 6.900 diagnósticos nuevos por año y casi la mitad de las detecciones ocurren de forma tardía. Los especialistas de Richmond y la Fundación Huésped remarcaron que el objetivo es facilitar el testeo temprano, especialmente entre quienes posterguen ir a un centro de salud, aunque insistieron en que no reemplaza el control médico ni la prevención.

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