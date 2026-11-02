Apps
Lunes, 2 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
TRAGEDIA EN EE.UU.

Un empresario tecnológico y toda su familia murieron al estrellarse un avión

Adam Robinson, su esposa y sus dos hijas pequeñas se encuentran entre las víctimas fatales del trágico accidente. Viajaban a las Bahamas.

Un empresario tecnológico y toda su familia murieron al estrellarse un avión
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Un empresario tecnológico, su mujer y sus dos hijas pequeñas murieron hoy al estrellarse el avión en el que viajaban, junto al piloto de la nave, la joven copilota y la niñera y dos amigos de la familia.

Adam Robinson, fundador del sitio web Retention.com y del software RB2B, viajaba a las Bahamas junto a su familia cuando la aeronave perdió el control y cayó a tierra, causando la muerte de todos sus ocupantes.

Habían partido de Austin, la ciudad del estado de Texas donde vivían, pero en medio del vuelo se produjo el accidente. Por causas que investigan, la aeronave, una Learjet 60, se precipitó a tierra.

Robinson, de 44 años, iba con su esposa, Helen, y las dos pequeñas hijas de ambos, Bella y Emma. También los acompañaban la niñera y dos amigos íntimos de la pareja. Todos fallecieron.

Además, murieron el piloto del avión, Jeff Gregory, de 55 años, y la copilota, Nathalia Filgueiras, de sólo veinte años de edad.

Filgueiras había salido en las noticias en 2023, cuando obtuvo su licencia a los 17 años. “Definitivamente alardeo, porque la gente me dice: ‘Ah, no podés conducir’, y yo les digo: ‘No, pero puedo volar’”, dijo la joven en una entrevista.

Retention.com y RB2B permiten identificar a visitantes anónimos de un sitio web e incluso suscribirlos a boletines vía email sin su autorización expresa, algo que es legal en los Estados Unidos, pero no en Europa, y generó controversia en la red.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

UNA BUENA

Promesa de Kicillof a los jueces: enviará pliegos para cubrir más de 200 vacantes

El Gobernador se reunió con el Colegio de Magistrados y anunció que enviará cientos de propuestas al Senado para rellenar los vacíos en el Poder Judicial. Por ahora, nada sobre la Corte.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Finde de asado, familia y la rosca de postre

Escoba millonaria: Provincia licita la limpieza de edificios por $4.438 millones

Cristina agitó su candidatura para el 2027 y en la Gobernación desafían con las PASO

PBA prepara el operativo para la visita papal: el recorrido por Almirante Brown y Luján

La alianza local relegó a los espacios nacionales en la elección de convencionales de Bariloche

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET