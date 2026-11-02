Un empresario tecnológico y toda su familia murieron al estrellarse un avión

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Un empresario tecnológico, su mujer y sus dos hijas pequeñas murieron hoy al estrellarse el avión en el que viajaban, junto al piloto de la nave, la joven copilota y la niñera y dos amigos de la familia.
Adam Robinson, fundador del sitio web Retention.com y del software RB2B, viajaba a las Bahamas junto a su familia cuando la aeronave perdió el control y cayó a tierra, causando la muerte de todos sus ocupantes.
Habían partido de Austin, la ciudad del estado de Texas donde vivían, pero en medio del vuelo se produjo el accidente. Por causas que investigan, la aeronave, una Learjet 60, se precipitó a tierra.
Robinson, de 44 años, iba con su esposa, Helen, y las dos pequeñas hijas de ambos, Bella y Emma. También los acompañaban la niñera y dos amigos íntimos de la pareja. Todos fallecieron.
Además, murieron el piloto del avión, Jeff Gregory, de 55 años, y la copilota, Nathalia Filgueiras, de sólo veinte años de edad.
Filgueiras había salido en las noticias en 2023, cuando obtuvo su licencia a los 17 años. “Definitivamente alardeo, porque la gente me dice: ‘Ah, no podés conducir’, y yo les digo: ‘No, pero puedo volar’”, dijo la joven en una entrevista.
Retention.com y RB2B permiten identificar a visitantes anónimos de un sitio web e incluso suscribirlos a boletines vía email sin su autorización expresa, algo que es legal en los Estados Unidos, pero no en Europa, y generó controversia en la red.