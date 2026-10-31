La actividad económica bonaerense profundizó su caída y retrocedió un 4,4%

DISCUSIONES

Kicillof convocó al Consejo Provincial del PJ en medio de las tensiones en el peronismo La cita será el próximo miércoles en la sede del Partido Justicialista de La Plata mientras se debate cómo se votará en la próxima elección. Mientras siguen con las afiliaciones, el peronismo tendrá una nueva cumbre con la interna a flor de piel