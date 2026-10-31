La actividad económica bonaerense profundizó su caída y retrocedió un 4,4%
El indicador provincial registró una contracción interanual del 3,3% en agosto. Construcción, comercio e industria encabezaron las bajas. Pablo López vinculó el escenario con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y advirtió por la pérdida de puestos de trabajo.
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La economía bonaerense sigue sin encontrar señales de recuperación. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica de la provincia de Buenos Aires (EMAPBA), la actividad registró una caída interanual del 3,3% en agosto y acumuló un retroceso del 4,4% en comparación con diciembre de 2025.
Los números fueron difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien advirtió que la provincia se encamina a atravesar su segundo trimestre consecutivo de contracción económica, en línea con el escenario que atraviesa el conjunto del país.
La evolución del indicador muestra un deterioro sostenido durante los últimos meses. Mientras que el primer trimestre había registrado una suba interanual del 0,9%, en el segundo trimestre la actividad pasó a terreno negativo, con una contracción del 0,4%. La tendencia se profundizó en julio, cuando la caída llegó al 3,1%, y continuó en agosto, con un descenso del 3,3%.
Al desagregar los números por sectores, la construcción aparece entre las actividades más golpeadas, con una retracción interanual del 6,9%. Le siguen el comercio, que cayó un 6,1%, y la industria, con una baja del 4,4%. También registraron resultados negativos el resto de las actividades (-1,7%), la intermediación financiera (-1,6%) y el agro (-1,4%).
En cuanto a la incidencia sobre el resultado general, la industria fue el sector que más contribuyó a la caída de la actividad, con 1,3 puntos porcentuales negativos. Detrás quedaron el resto de las actividades (-0,9 puntos), el comercio (-0,8) y la construcción (-0,2).
En agosto, la actividad económica de la PBA cayó -3,3% interanual Al igual que la Nación, la economía bonaerense se encamina a contraerse por segundo trimestre consecutivo En comparación con diciembre de 2025, el indicador acumula un retroceso de -4,4%. https://t.co/FGYb0x6SGf https://t.co/JKikLo97Fk
Para López, no es casual que las actividades con mayores retrocesos sean aquellas que concentran una parte importante de las empresas y los puestos de trabajo. El funcionario bonaerense atribuyó el escenario al modelo económico impulsado por Javier Milei, al que cuestionó por su impacto sobre la producción y el empleo.
Por su parte, la pérdida de puestos de trabajo —medida en comparación con noviembre de 2023— comenzó de forma incipiente a fines de ese año con una caída de 3,8 mil empleos tanto en territorio bonaerense como en el resto de las provincias. Sin embargo, a lo largo de 2024 el deterioro se aceleró drásticamente: para mediados de ese año, Buenos Aires ya registraba una baja de 79,1 mil puestos, mientras que las demás jurisdicciones sumaban un retroceso conjunto de 56,1 mil empleos, una brecha que continuó ampliándose de manera sostenida durante los meses siguientes.
A pesar de leves oscilaciones estacionales a comienzos de 2025, el panorama laboral empeoró críticamente hacia la segunda mitad de ese año y se estancó en terreno severamente negativo durante 2026. Los indicadores más recientes muestran un escenario alarmante: la provincia de Buenos Aires alcanzó su récord histórico de pérdidas con un recorte de 163,7 mil puestos de trabajo, en tanto que el resto de las jurisdicciones del país acumuló una caída de 104,4 mil empleos. Estas cifras reflejan el fuerte impacto recesivo en el entramado productivo nacional, donde la destrucción de empleo formal privado sigue golpeando con mayor dureza al principal motor económico e industrial del país.
En ese sentido, el ministro puso el foco en la pérdida de puestos de trabajo registrados en el sector privado. Desde noviembre de 2023, la provincia de Buenos Aires acumula una caída neta de 104.400 empleos asalariados privados. En el resto del país, la pérdida asciende a otros 163.700 puestos.
"Detrás de los niveles de actividad económica en declive, hay miles de argentinos/as que se quedan sin trabajo", planteó López al difundir los datos. Además, cuestionó la paralización de la obra pública, las desregulaciones y el ajuste del Gobierno nacional, medidas que, según sostuvo, impactan sobre la demanda y terminan repercutiendo en los niveles de producción.
Por último, el titular de la cartera económica bonaerense defendió las políticas implementadas por la administración provincial para amortiguar las consecuencias de la crisis, aunque consideró que resulta necesario un cambio de rumbo a nivel nacional que permita recuperar la actividad y fortalecer las fuerzas productivas.