Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2026 EN SAN NICOLÁS

Se lanzaron los Passaglia: “Vamos a estar enfrente de estos dos extremos que ya fracasaron”

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia encabezaron un acto de lanzamiento de su espacio Hechos, donde uno de los dos será candidato a presidente en 2027. Propusieron impuesto cero a la industria y sostener la obra pública.

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