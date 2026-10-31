Se lanzaron los Passaglia: “Vamos a estar enfrente de estos dos extremos que ya fracasaron”
Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia encabezaron un acto de lanzamiento de su espacio Hechos, donde uno de los dos será candidato a presidente en 2027. Propusieron impuesto cero a la industria y sostener la obra pública.
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Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia dieron un nuevo paso en su armado político de cara a las elecciones de 2027. Este sábado encabezaron en San Nicolás el acto de lanzamiento del proyecto nacional de Hechos, el espacio con el que buscarán disputar la Presidencia de la Nación y posicionarse por fuera de la polarización entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo.
La convocatoria tuvo lugar en un predio ubicado en la intersección de José Ingenieros y Sarmiento, junto al Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Allí, ante una importante concurrencia de dirigentes, militantes y referentes políticos, los hermanos presentaron los principales lineamientos de su propuesta electoral.
Durante su discurso, Manuel Passaglia confirmó la decisión de competir por el Gobierno nacional y sostuvo que el objetivo es transformar el esfuerzo que realizan los argentinos en mejores condiciones de vida. El diputado bonaerense, que estuvo al frente de la intendencia de San Nicolás entre 2017 y 2025, planteó que Hechos buscará convertirse en una alternativa política para el próximo turno electoral.
Por su parte, Santiago Passaglia apeló a la experiencia de gestión en el municipio para justificar la expansión del espacio hacia la Provincia y la Nación. El jefe comunal advirtió sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores y mencionó problemas vinculados con la seguridad, la educación, el funcionamiento del hospital San Felipe, la pérdida del poder adquisitivo de las familias y la situación de las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el intendente sostuvo que el espacio no pretende ubicarse en un punto intermedio de la disputa política, sino construir una alternativa diferenciada de los dos sectores que hoy concentran la escena nacional. Según planteó, existe un sector de la sociedad que no se siente representado por ninguna de esas opciones y que necesita una nueva expresión política.
Las críticas también alcanzaron al oficialismo nacional y al kirchnerismo. Manuel Passaglia cuestionó al Gobierno de Milei por lo que definió como una política atravesada por el enfrentamiento y sin resultados suficientes. Además, consideró que el ajuste aplicado mediante la motosierra terminó perjudicando a la industria, el comercio y los trabajadores de clase media.
En relación con el kirchnerismo, el legislador bonaerense responsabilizó a las anteriores gestiones por parte de la situación que atraviesa el país. De esta manera, los referentes de Hechos buscaron dejar en claro que su estrategia electoral para 2027 no estará alineada con ninguno de los dos principales espacios políticos: “Vamos a estar enfrente de estos dos modelos que ya fracasaron”, sentenciaron.
Cuatro propuestas para la economía
Uno de los puntos centrales del acto fue la presentación de cuatro iniciativas que formarán parte de la plataforma electoral de Hechos. Manuel Passaglia anticipó un esquema de impuestos cero para la industria y las pymes, con el propósito de impulsar la producción y generar nuevos puestos de trabajo.
También propuso implementar un régimen de incentivo para la construcción, bajo una modalidad similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A eso se sumaron créditos hipotecarios vinculados a los salarios de los trabajadores y un programa de obra pública destinado a mejorar la infraestructura nacional.
Desde el espacio señalaron que la recuperación de la industria, el comercio y la construcción será una de las prioridades de su proyecto económico. Para los hermanos Passaglia, esos sectores tienen un papel central en la generación de empleo y en la posibilidad de mejorar los ingresos de las familias.