Apps
Sábado, 31 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
LA QUE FALTABA

Meghan Markle explicó por qué alejó a su padre de sus hijos

La duquesa de Sussex se pronunció tras la investigación a Thomas Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Afirmó que la decisión de mantenerlo alejado de Archie y Lilibet buscó protegerlos y que ya conocía acusaciones desde 2018

Meghan Markle explicó por qué alejó a su padre de sus hijos
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Meghan Markle se refirió públicamente a la situación de su padre, Thomas Markle, quien es investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. E

En este contexto, la duquesa de Sussex manifestó estar “profundamente consternada” por las noticias y señaló que sus pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados.

La actriz explicó que ya tenía conocimiento de denuncias contra su padre desde años atrás. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”, detalló.

En ese contexto, Meghan justificó el distanciamiento que mantiene con Thomas Markle desde hace tiempo y la decisión de no permitirle contacto con sus hijos. “Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, expresó.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

¡SANTAS MOTOSIERRAS!
Sebastián Lalaurette

El hogar que visitará el Papa también es munición en la guerra entre Milei y Kicillof

El Pequeño Cottolengo Don Orione le viene reclamando a la Nación fondos atrasados. La Provincia aprovecha para diferenciarse: enviará recursos para financiar 100 becas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El interior peronista quiere jugar en primera y reclama un lugar en la fórmula a la gobernación

Las incógnitas electorales que atraviesan al peronismo bonaerense rumbo a 2027

Desigualdades del AMBA: fuertes brechas en gestión e infraestructura

Kicillof sumó otra foto con un gobernador radical y busca ampliar su armado federal

Renunció un funcionario de Milei a un mes de asumir: dice que no lo dejaron trabajar

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET