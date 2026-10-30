Meghan Markle explicó por qué alejó a su padre de sus hijos

Meghan Markle se refirió públicamente a la situación de su padre, Thomas Markle, quien es investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. E



En este contexto, la duquesa de Sussex manifestó estar “profundamente consternada” por las noticias y señaló que sus pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados.



La actriz explicó que ya tenía conocimiento de denuncias contra su padre desde años atrás. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”, detalló.



En ese contexto, Meghan justificó el distanciamiento que mantiene con Thomas Markle desde hace tiempo y la decisión de no permitirle contacto con sus hijos. “Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, expresó.