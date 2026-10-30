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Cumpleaños, candidaturas y fuego amigo: la semana política en redes

Las redes sociales volvieron a concentrar excentricidades, provocaciones y disputas que expusieron las tensiones dentro y fuera de los espacios políticos.

Cumpleaños, candidaturas y fuego amigo: la semana política en redes
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La última semana de octubre tuvo celebraciones que dieron que hablar, anuncios electorales inesperados, advertencias climáticas y viejas disputas que encontraron un nuevo escenario en las redes. Entre chicanas, cruces personales e internas libertarias, dirigentes, referentes e influencers protagonizaron una nueva ronda de episodios que alimentaron la conversación política.

Los 33 son los nuevos 15

La diputada de CABA por LLA, Lucia Montenegro, celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta que dio de que hablar en las redes. Entre los invitados destacaron Lilia Lemoine, la legisladora Silvia Imas y la militante oficialista Macarena Jimena

Montenegro se encargó de compartir imágenes de su fiesta a través de sus perfiles en la calle virtual: mostró su vestido de gala (como si se tratase de una quinceañera), baile entre sus invitados y también, bizarras imágenes que incluyeron videos de Javier Milei, Donald Trump e incluso de Cristina Fernández de Kirchner presa.
 


Nadie está en contra de la libertad (curiosa palabra) de celebrar como a uno se le cante... ahora bien, queda preguntarse si hay algún deseo no cumplido en la plenitud de la juventud que se intenta materializar ahora. 


De San Nicolás a la Rosada

Los hermanos Passaglia sorprendieron en las redes tras compartir un spot en el que anunciaron sus intenciones para competir en la contienda presidencial de 2027.

Acompañaron el posteo con un mensaje en el cual aseguraron que "No nos vamos a parar en el  medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo". Aires de tercera vía en un clima político hiper-polarizado. No obstante, la publicación generó varias reacciones en el ecosistema digital, el problema es que la gran mayoría de ellas estaban en la misma clave interrogativa: "¿Quienes son los Passaglia?"


Aires apocalípticos

Juan Grabois, referente de Patria Grande y diputado nacional, compartió un video en sus redes sociales en el cual insta a la población a prepararse para los efectos del fenómeno climático conocido como "El Niño" que se encuentra azotando a la región.

Lejos de caer en el pánico generalizado, el video que compartió el dirigente asegura que debemos "prepararnos para lo peor" e invitó a su círculo de seguidores a un vivo de "emergencia" para empezar a organizarse. 
 


El vivo, realizado durante el pasado jueves, se trató de media hora de Grabois explicando preparativos para emergencias climatológicas y como combatirlas desde el hogar, bajo la consigna "preparacionismo comunitario".

Conflicto retro

Ricardo Alfonsín, hijo del ex-presidente Raúl Alfonsín, compartió en su perfil de X una foto de un avión con el mensaje: "Sócrates, prefirió tomar la cicuta, Bolsonaro, el avión", en relación a la fuga del polémico político brasilero y auto-denominado presidente tras su contundente derrota en las elecciones del pasado domingo.
 

Al cruce salió el "Tata" Yofre, ex-secretario de Inteligencia del Estado y figura ligada a Carlos Menem, quien pegó el salto al barco violeta hace algún tiempo y salió en defensa de Bolsonaro. Continuando con el mensaje de Alfonsín, Yofre agregó: "Y tu viejo se tomo el buque", en relación al adelantamiento de la entrega de mando por parte de su padre.
 

Los guantes violetas

Otra vez sopa. Las fuerzas del cielo y la tropa parejista continúan librando una batalla sin cuartel en medio de la interna violeta en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, lejos de cruzarse cara a cara, los enfrentamiento son puramente digitales, superficie ventajosa para aquellos que están bajo el ala de Santi Caputo. 

Uno de los micro-referentes virtuales violetas más conocidos, TraductorTeAma, salió a dilapidar a la concejala quilmeña Estefanía Albasetti, acérrima parejista, por un "descuido" en una denuncia viral. Resulta que Albasetti criticó el estado de un puente, asegurando que se trataba del único acceso disponible en la zona, ignorando que la existencia de otro paso en perfectas condiciones. 

Esteban Glavinich (nombre real de Traductor) fue lapidario contra la funcionaria: "PERO NO PODES SER TAN PELOTUDA DE DARLE DE COMER A LOS KUKAS. INÚTIL", aseguró en su pacífico mensaje.
 


Lejos de escaparle a la polémica, Albasetti arremetió contra Glavinich y no dudó en tildarlo de "kuka", También fue contundente y le dijo al influencer: "Te pagan para atacar a Milei y a todos los miembros de La Libertad Avanza".
 
 

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