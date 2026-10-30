Volver | La Tecla Photoshop 31 de octubre de 2026 AL FIN

Lali Espósito: “El casamiento va a ser un momento bonito”

A días de la ceremonia, la cantante confirmó que la boda será íntima y sencilla, con familia y amigos cercanos

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