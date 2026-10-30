Lali Espósito: “El casamiento va a ser un momento bonito”

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Lali Espósito habló públicamente sobre los preparativos de su casamiento con el periodista Pedro Rosemblat y despejó varios rumores que circulaban sobre la fiesta.
La artista aclaró que la ceremonia no tendrá el formato grandilocuente que muchos imaginaban.“A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo’ con una cola de no sé cuántos metros. No, nada de eso va a pasar”, afirmó, dando a entender que el evento será de bajo perfil y centrado en lo emocional.
Según describió, el valor de la jornada estará en reunir a sus afectos: “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.
La pareja anunció su compromiso el 14 de enero de 2026 a través de una publicación conjunta en Instagram.
Lali ratificó el espíritu familiar y cercano de la celebración, lejos de un megaevento.
La cantante, que tiene 35 años, vinculó la decisión de casarse con una etapa de mayor consciencia sobre el uso del tiempo. “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, explicó.
Respecto de la luna de miel, descartó por el momento cualquier descanso inmediato: “Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”.
Finalmente, Espósito se refirió a la posibilidad de tener hijos. Reconoció que es un tema que se plantea con frecuencia, aunque todavía no tiene una respuesta definida: “Yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy, sin niños”.
Las declaraciones llegan en un contexto en el que la artista mantiene una agenda intensa de shows y proyectos, mientras Rosemblat continúa con su actividad periodística. La pareja mantiene un perfil relativamente bajo respecto de los detalles finales del casamiento.