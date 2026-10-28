Ya en los Estados Unidos, Bolsonaro le dio las gracias a Milei por su ayuda
El senador, que huyó de Brasil poco después de perder el ballotage, difundió una carta en la que les agradece a Trump y al presidente argentino, cuyo gobierno colaboró en su operativo de salida hacia el país del Norte. Se comparó con José Martí y Charles de Gaulle.
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país hacia los Estados Unidos horas después de haber perdido la segunda vuelta electoral contra el actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva, le agradeció al mandatario argentino, Javier Milei, por la ayuda que nuestro gobierno le prestó para el operativo de salida desde el país vecino hasta la república norteamericana.
En una carta abierta difundida desde tierras de Donald Trump, en la que se presentaba como “el verdadero presidente electo de Brasil” (después, sin aviso ni explicación, cambió las palabras “verdadero presidente electo” por “líder”), Bolsonaro les dio las gracias tanto al presidente estadounidense como al argentino.
De Milei destacó su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”. A Trump le dio las gracias por recibirlo en su país. Desde el gobierno norteamericano habían anunciado que le darían visas para que pueda quedarse, aunque hoy aclararon que no se trata de un asilo político.
En su texto, en el que se compara con Charles de Gaulle y José Martí, entre otros líderes que debieron exiliarse, Bolsonaro dijo que conducirá desde el exterior la oposición al gobierno de Lula y repitió que la elección fue fraudulenta. En particular, culpó a Cristiano Zanin, miembro del Supremo Tribunal Federal, de haber hecho que Lula sumara diez millones de votos entre la primera vuelta y el ballotage, algo que consideró matemáticamente imposible.
“La noche del domingo, vi con estupor cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se materializara una imposibilidad matemática, logrando que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta”, afirma Bolsonaro en su carta abierta. Y más adelante pone: “Quiero decirles –no solo a mis 60 millones de electores, sino a todo el pueblo brasileño– que yo soy el presidente electo, y que los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía. A ustedes, que anhelaban un cambio: no los voy a abandonar; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación”.
Un día antes, el senador había dicho todo lo contrario: que no insistiría en la anulación de los comicios. También había afirmado que no se iría del país.