Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2026 POR SU “CORAJE”

Ya en los Estados Unidos, Bolsonaro le dio las gracias a Milei por su ayuda

El senador, que huyó de Brasil poco después de perder el ballotage, difundió una carta en la que les agradece a Trump y al presidente argentino, cuyo gobierno colaboró en su operativo de salida hacia el país del Norte. Se comparó con José Martí y Charles de Gaulle.

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