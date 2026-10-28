Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 EN LA UNO

León Gieco, doctor: lo distinguieron por su compromiso social

La Universidad Nacional del Oeste le otorgó el título honorífico en una ceremonia presidida por su rector, Gustavo Soos.

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