León Gieco, doctor: lo distinguieron por su compromiso social

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El célebre cantante León Gieco ahora es doctor: la Universidad Nacional del Oeste (UNO) le entregó el doctorado honoris causa por su trayectoria ligada al compromiso social a través de la música.
El rector de la institución, Gustavo Soos, fue el encargado de presidir la ceremonia de entrega del título honorífico, que había sido propuesta por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional durante la gestión de Gabriela Tozzi.
“Es un honor recibir en este acto a un artista cuya vida y obra forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. Con su armónica supo expresar lo que empezaba a mirar con preocupación: la violencia, la desigualdad, la distancia entre las promesas de un país y la vida concreta de su gente”, dijo Tozzi durante el acto.
La ceremonia contó con la participación de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores, además de autoridades de diversas instituciones que se acercaron a celebrar al artista.
Entre ellas se encontraba el intendente de Merlo, Gustavo Menendez, quien remarcó: “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único León del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos”.
“Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y, por supuesto, más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones”, dijo el cantante.
Uno de los momentos más vibrantes de la jornada ocurrió cuando se proyectó una fotografía del cantautor junto al presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, lo que provocó una ovación.
Para cerrar la ceremonia, León Gieco cantó algunos de los temas más icónicos de su carrera, entre ellos “El fantasma de Canterville”, “La memoria”, “Como la cigarra”
y “En el país de la libertad”.
“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia
al alma y una invitación a seguir andando”, dijo el cantante. También destacó la
apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fe: se trata de un centro cultural dedicado a su vida y obra.
Además, le hicieron varios regalos, entre ellos un cuadro de la artista Gabriela Strucchi. “Me sorprendió con una obra collage basada en la fotografía de mi querido amigo Ruben Andon, a quien pertenece también la foto que ilustra está distinción”, mencionó luego el artista en sus redes sociales.