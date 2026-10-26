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CRÍTICA HACIA ADENTRO

Para Massa, el peronismo debería aprender de Lula: “Faltan liderazgos comprensivos”

El exministro dijo que el movimiento “todavía no ha logrado” una alianza federal como la que consolidó el presidente brasileño y que los liderazgos no deben ser “hegemónicos”.

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El ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo hoy que el peronismo debería aprender de la victoria de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil que los liderazgos deben ser “comprensivos” en lugar de “hegemónicos” y que el movimiento aún no ha logrado consolidar una alianza federal como la que estableció el presidente del país vecino con los líderes regionales de su país.

“Para el peronismo y su sistema de alianzas, el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco”, dijo Massa, pero advirtió que hay que aprender de la “construcción” que concretó Da Silva en el país hermano.

“El PT representa hoy la mitad de la alianza que lleva a Lula al gobierno. Su vicepresidente viene de la centroderecha, y sus figuras más importantes en el Senado tienen una lógica que expresa la diferencia de ese país con el nuestro, que es mucho más ‘AMBAcéntrico’. Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, que acá serían los gobernadores. Eso el peronismo no lo ha hecho todavía”, dijo Massa.

El ex candidato presidencial de Unión por la Patria dijo que incluso Lula ha perdido votaciones porque “es una coalición que tiene diferencias” pero se mantiene “unida en el respeto a la diferencia” y que eso “acá, hasta ahora, no se ha logrado”.

“Eso requiere de liderazgos comprensivos, no de liderazgos hegemónicos. Diría que es el ejercicio más importante que va a tener que aprender el peronismo de la construcción de Lula”, expresó Massa.
 

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