Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2026 CRÍTICA HACIA ADENTRO

Para Massa, el peronismo debería aprender de Lula: “Faltan liderazgos comprensivos”

El exministro dijo que el movimiento “todavía no ha logrado” una alianza federal como la que consolidó el presidente brasileño y que los liderazgos no deben ser “hegemónicos”.

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