Sangría de dólares por el turismo: sale más del doble de lo que entra
En el tercer trimestre de este año, los viajeros al exterior gastaron 1558,9 millones; los que vinieron dejaron en la Argentina muchos menos “verdes”.
Los últimos datos oficiales revelados hoy confirman que el turismo internacional es una sangría de dólares para la Argentina.
En efecto, los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dan cuenta de que, en el tercer trimestre de este año, los turistas extranjeros que vinieron al país gastaron aquí bastante menos de la mitad de lo que gastaron los argentinos que viajaron al extranjero.
En concreto, quienes vinieron desde otros países e ingresaron al nuestro por los dos principales aeropuertos (el Ministro Pistarini, de Ezeiza, y el Aeroparque porteño) dejaron en la Argentina 640,5 millones de dólares, mientras que los connacionales que se fueron al exterior por las mismas terminales gastaron en otros países 1558,9 millones de unidades de la divisa estadounidense.
En ambos casos, las cifras superan lo que se gastó en el mismo período del año pasado. Hay que decir que, pese a la amplia diferencia (2,43 veces más dólares egresados que ingresados por turismo), lo que trajeron los extranjeros creció más que lo que se llevaron los argentinos en sus viajes.
En efecto, los 640,5 millones que gastaron los turistas de otros países en la Argentina representan un 11,5% más que lo que se habían gastado en el mismo trimestre de 2025, mientras que los argentinos, entre julio y septiembre de este año, utilizaron un 6,5% más de dólares que en el tercer trimestre del año pasado.