Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2026

Sangría de dólares por el turismo: sale más del doble de lo que entra

En el tercer trimestre de este año, los viajeros al exterior gastaron 1558,9 millones; los que vinieron dejaron en la Argentina muchos menos “verdes”.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.