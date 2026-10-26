Con el pacto electoral con LLA en veremos, Ritondo juntó a dirigentes de la Primera
El presidente del partido en la Provincia encabezó un encuentro con dirigentes amarillos para coordinar la agenda política hacia 2027. Un mensaje casi bíblico para evocar el encuentro. El lunes que viene le toca a la Segunda.
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Fue un mensaje casi bíblico el del PRO bonaerense luego de la reunión que el presidente del partido, Cristian Ritondo, encabezó esta tarde con dirigentes de la primera sección electoral. “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, dice Jesucristo en Mateo 18:20; en X (antes Twitter), el partido amarillo expresó: “Donde hay uno del PRO, está todo el PRO”.
Connotaciones religiosas aparte, Ritondo y la vicepresidenta del PRO provincial, Soledad Martínez, juntaron a la tropa para coordinar la agenda política del partido fundado por Mauricio Macri de cara a las elecciones de 2027.
El encuentro de hoy es el primero de una serie de reuniones con dirigentes seccionales proístas, que tendrán lugar todos los lunes: el que viene le toca a la Segunda.
Donde hay uno del PRO, está todo el PRO. Hoy llevamos adelante el segundo encuentro de coordinación territorial con todos los intendentes, concejales, consejeros escolares y referentes de la Primera Sección Electoral. Seguimos trabajando desde la cercanía en cada municipio, para terminar con el populismo y sacar a la Provincia del abandono. Llegar unidos y preparados al año que viene es fundamental. El próximo lunes nos encontramos con la Segunda Sección.
Intendentes, concejales, consejeros escolares y otros referentes partidarios de la sección donde gobierna, entre otros, la propia Martínez (es intendenta de Vicente López) se dieron cita en la sede porteña del PRO para afinar la estrategia, con el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) más desarmado que armado por las diferencias sobre la conducción de los municipios y qué hacer con las listas de candidatos.
Ritondo cree que el PRO debe hacer valer su peso propio reteniendo la capitanía de los distritos que gobierna y asentarse con firmeza en los que no gobierna para poder ganarlos también.
Además, claro, está el objetivo de arrebatarle al peronismo la Gobernación bonaerense, algo que ya logró María Eugenia Vidal en 2015, aunque luego no pudo reelegir.
“Sin la Provincia, no hay cambio sustentable en Argentina”, se la jugó Ritondo.
Del cónclave participaron, entre otros dirigentes proístas, Alex Campbell, Aldana Ahumada, María Sotolano, Florencia De Sensi, Jorge Etcheverry y Alejandro Finocchiaro.