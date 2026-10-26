Con el pacto electoral con LLA en veremos, Ritondo juntó a dirigentes de la Primera

Donde hay uno del PRO, está todo el PRO. Hoy llevamos adelante el segundo encuentro de coordinación territorial con todos los intendentes, concejales, consejeros escolares y referentes de la Primera Sección Electoral. Seguimos trabajando desde la cercanía en cada municipio, para terminar con el populismo y sacar a la Provincia del abandono. Llegar unidos y preparados al año que viene es fundamental. El próximo lunes nos encontramos con la Segunda Sección.