Colegios privados bonaerenses: autorizan aumentos del 3% para noviembre y diciembre
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó nuevas subas en los aranceles de los establecimientos educativos con aporte estatal. Desde el sector advierten que las actualizaciones no alcanzan para cubrir el incremento de los costos.
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El Gobierno bonaerense autorizó nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados que reciben subvención estatal. La actualización será de hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que volvió a poner el foco en la brecha entre los aranceles habilitados y los gastos que deben afrontar las instituciones.
La medida llega después de un mes sin incrementos y de la última actualización del 2,5% aplicada en septiembre. El nuevo esquema tarifario se conoció tras los acuerdos salariales alcanzados por la administración provincial con los gremios docentes y comenzará a impactar en las boletas que las familias recibirán durante noviembre.
La autorización comprende a los distintos niveles educativos, desde Inicial y Primaria hasta Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior. Los topes varían de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento, que puede ubicarse entre el 40% y el 100%. En el caso de las primarias con subvención total, la cuota podrá alcanzar los $39.210 en noviembre, mientras que aquellas que reciben un aporte del 40% tendrán un tope de $177.340. Para las secundarias, los valores máximos serán de $43.230 y $230.450, respectivamente.
Sin embargo, desde AIEPA sostienen que las actualizaciones autorizadas no compensan completamente la suba de los costos operativos. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, advirtió que las demoras en la aprobación de los nuevos aranceles generan diferencias que terminan siendo absorbidas por los propios colegios. De acuerdo con las estimaciones de la asociación, los montos que las instituciones no logran recuperar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.
A la preocupación por el desfasaje se suma la incertidumbre de cara al verano de 2027. Desde el sector señalaron que los establecimientos deben afrontar sus compromisos salariales durante enero y febrero, pese a que en ese período no perciben los ingresos habituales por las cuotas.
“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano”, planteó Zurita, quien también alertó sobre la posibilidad de nuevos aumentos salariales sin una actualización anticipada de los aranceles. Según indicó, diciembre será la última cuota que cobrarán los colegios antes de ese período, sin que estén previstos incrementos a cuenta para cubrir eventuales subas posteriores.