Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 NUEVA SUBA

Colegios privados bonaerenses: autorizan aumentos del 3% para noviembre y diciembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó nuevas subas en los aranceles de los establecimientos educativos con aporte estatal. Desde el sector advierten que las actualizaciones no alcanzan para cubrir el incremento de los costos.

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