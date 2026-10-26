Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 RESPUESTA

Tarifas en disputa: Provincia justificó la apelación y prepara un nuevo esquema

El Gobierno bonaerense explicó por qué recurrió a la Justicia para levantar la cautelar contra los aumentos eléctricos y adelantó cambios en el sistema de actualización tarifaria.

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