Tarifas en disputa: Provincia justificó la apelación y prepara un nuevo esquema

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a aclarar la postura de la administración de Axel Kicillof en medio de la polémica por los aumentos de las tarifas eléctricas, luego de que la Provincia consiguiera suspender una medida cautelar que había frenado las subas. El funcionario aseguró que la intervención de la Fiscalía de Estado respondió a una obligación legal y rechazó que el conflicto judicial estuviera centrado en el monto de los incrementos.
La controversia se inició a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que cuestionó la aplicación de aumentos sin la realización de nuevas audiencias públicas. El 18 de septiembre, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ordenó suspender las modificaciones tarifarias y retrotraer los valores de los componentes provinciales. Sin embargo, tras la apelación del Ejecutivo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió restablecer los incrementos mientras continúa la disputa judicial.
Frente a las críticas, Bianco explicó que la Provincia no podía permanecer al margen del proceso. "La provincia de Buenos Aires se limitó solamente a explicar técnicamente por qué no había que hacer nuevas audiencias públicas, porque ya se habían hecho en el pasado", sostuvo. En ese sentido, remarcó que la Fiscalía de Estado estaba obligada a intervenir para defender la posición del Gobierno bonaerense ante los tribunales.
El funcionario también buscó diferenciar el debate sobre los procedimientos administrativos de la discusión por el costo de la electricidad. "Por el fondo de la cuestión, es decir, el monto de las tarifas, la discusión de fondo es otra", afirmó, al tiempo que insistió en que la presentación provincial apuntó a demostrar que las instancias de participación ciudadana ya se habían cumplido bajo un régimen anterior.
Bianco aprovechó la explicación para cuestionar el sistema tarifario heredado de la gestión de María Eugenia Vidal. Según planteó, cuando Kicillof asumió la Gobernación estaba vigente un mecanismo de redeterminación que contemplaba incrementos considerablemente superiores a los finalmente aplicados. "Lo que estaba previsto por el gobierno de Vidal eran aumentos mucho mayores a los que nosotros fuimos aplicando durante todo este tiempo", señaló.
En esa línea, aseguró que la actual administración dejó de implementar aquel esquema por considerarlo excesivo para los usuarios y optó por actualizar las tarifas tomando como referencia la evolución de la inflación. También adelantó que el Ejecutivo provincial trabaja en un nuevo sistema de redeterminación tarifaria, que estaría vigente hacia fines de 2027, con el objetivo de reemplazar definitivamente el mecanismo anterior.
La disputa judicial involucra a las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, y mantiene abierto el debate sobre el derecho de los usuarios a participar en las decisiones tarifarias. Aunque la Provincia logró que los aumentos vuelvan a aplicarse, la Justicia todavía debe resolver la controversia de fondo. Mientras tanto, el Gobierno bonaerense sostiene que su intervención respondió a una cuestión procesal y no a una defensa de mayores incrementos en las facturas.
La resolución judicial del 15 de octubre habilitó provisoriamente la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados por la Provincia, pero no resolvió la legalidad de los aumentos. En ese escenario, la administración de Kicillof deberá seguir defendiendo su política tarifaria frente al reclamo de la Defensoría del Pueblo, que insiste en garantizar la participación de los usuarios antes de aplicar nuevos ajustes.