Con bandera de Malvinas en mano, Paredi dijo presente en el bunker del PT
El senador bonaerense Jorge Paredi estuvo en San Pablo para acompañar la reelección de Lula da Silva, tras viajar como veedor invitado por el Partido de los Trabajadores. Durante los festejos, levantó una bandera de Malvinas y dejó un mensaje político con proyección hacia la Argentina.
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El senador bonaerense Jorge Paredi estuvo presente en el búnker de Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, donde el presidente brasileño celebró su triunfo en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. El legislador, exintendente de Mar Chiquita, había viajado al país vecino como parte de una delegación de la Cámara alta bonaerense invitada por el Partido de los Trabajadores (PT).
Durante los festejos, Paredi se mostró con una bandera argentina con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, en un gesto que combinó la reivindicación de la soberanía nacional con su respaldo político al mandatario brasileño.
“Una noche histórica, felicitaciones a Lula por la increíble elección. El amor de todo un pueblo se vio reflejado”, expresó el senador tras conocerse el resultado. Además, destacó el significado de la bandera que exhibió durante la celebración.
“Es un orgullo poder levantar la bandera que tanto nos representa a los argentinos, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. En nuestro país también hay otro camino y un futuro mejor”, agregó Paredi.
Antes de viajar, Paredi había defendido la importancia de la relación bilateral y sostenido que a la Argentina le conviene mantener un vínculo fluido con Brasil. En San Pablo, además, participó de las actividades organizadas por el PT y manifestó su intención de colaborar con el seguimiento y el conteo de los sufragios.
El viaje se realizó en representación de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, presidida por Verónica Magario. Durante su estadía, el legislador también transmitió los saludos del gobernador Axel Kicillof y de la vicegobernadora.