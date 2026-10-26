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DRAMATICO

Siete pulsos eruptivos en Nevados de Chillán

El complejo volcánico emitió gases y material piroclástico. Se mantiene la alerta amarilla y advierte que podrían repetirse episodios de similar o mayor intensidad.

Siete pulsos eruptivos en Nevados de Chillán
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El Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la Región de Ñuble, registró al menos siete pulsos eruptivos en las últimas horas.

Los eventos fueron detectados por los equipos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y consistieron en emisiones de gases y material piroclástico.

Las columnas superaron los 800 metros de altura sobre el centro de emisión. Algunos reportes situaron el máximo en 1.740 metros, mientras otros consignaron una columna que alcanzó hasta 2.300 metros en el episodio de mayor energía. Las emisiones presentaron inicialmente una coloración grisácea, que luego evolucionó hacia tonalidades blanquecinas, con dispersión orientada hacia el sureste.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene la Alerta Técnica Amarilla y advirtió que no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía.

El organismo continúa con el monitoreo permanente para evaluar la evolución del sistema.Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, decretada el 15 de junio de 2026.

La medida se coordina con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble.
Las autoridades recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad en las zonas cercanas. 

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