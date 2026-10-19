Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 TRAGEDIA

Murió en un accidente la exmodelo Marcela Ortiz

La artista, que tuvo gran notoriedad en los años ’90, conducía un auto que se despistó y se metió en una zanja. Tenía 61 años.

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