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TRAGEDIA

Murió en un accidente la exmodelo Marcela Ortiz

La artista, que tuvo gran notoriedad en los años ’90, conducía un auto que se despistó y se metió en una zanja. Tenía 61 años.

Murió en un accidente la exmodelo Marcela Ortiz
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Marcela Ortiz, ex modelo y actriz que gozó de gran popularidad en la década del ’90, murió en un accidente automovilístico, a los 61 años.

Ortiz, que estuvo casada con el actor Raúl Taibo, con quien protagonizó una boda televisada en 1993, conducía un auto que se despistó y cayó en una zanja, en Benavídez, localidad del partido bonaerense de Tigre. El accidente ocurrió ayer, domingo.

Los bomberos acudieron al lugar del siniestro y lograron sacarla del vehículo, pero, desafortunadamente, la mujer falleció antes de que pudieran llevarla a un hospital.

Ortiz trabajó con el cómico Alberto Olmedo en el programa No toca botón y en obras teatrales. Además de estar casada con Taibo, también formó pareja con Sammy Saúl, sobrino de Alejandro Romay, el “zar de la TV”. Con él tuvo una hija, Shelsian.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, expresó Shelsian en una publicación en redes.

“Sólo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”, escribió la hija de Ortiz.
 

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