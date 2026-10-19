Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 JUNTANDO LA TROPA

Objetivo 2027: Ritondo inició la ronda de reuniones con legisladores e intendentes PRO

El presidente del partido a nivel provincial convocó a los diputados y senadores nacionales y provinciales, además de jefes comunales amarillos. La estrategia política y la negociación con los libertarios, en el centro del debate.

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