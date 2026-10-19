Objetivo 2027: Ritondo inició la ronda de reuniones con legisladores e intendentes PRO
El presidente del partido a nivel provincial convocó a los diputados y senadores nacionales y provinciales, además de jefes comunales amarillos. La estrategia política y la negociación con los libertarios, en el centro del debate.
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El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, encabezó hoy la primera reunión de un ciclo de coordinación territorial que se realizará de forma semanal hasta diciembre.
El objetivo, señalaron, es fortalecer la estructura partidaria, consolidar una agenda común y preparar al espacio para el proceso electoral de 2027.
Del encuentro participaron el vicepresidente segundo del PRO bonaerense y titular del bloque en el Senado provincial, Pablo Petrecca; la secretaria general del partido y diputada nacional, Florencia De Sensi; y el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich, además de los intendentes de Junín, Juan Fiorini, y de Pergamino, Javier Martínez.
Por su parte, la representación nacional incluyó a los diputados Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro y Martín Yeza; y a los senadores provinciales Juan Manuel Rico Zini, Jorge Schiavone y Alex Campbell. Entre los diputados bonaerenses se contaron Agustín Forchieri, Natalia Blanco, Paula Bustos, Leticia Bontempo, María Sotolano, Laura Ricchini, Fernando Rovello, Martín Endere y Julieta Quintero Chasman.
Durante la reunión, Ritondo subrayó la necesidad de consolidar la unidad partidaria y reforzar la presencia territorial. “El año que viene tenemos un proceso electoral muy importante y queremos llegar con el partido fortalecido y preparado para un desafío clave para la provincia y el país. En este camino, donde hay uno del PRO, está todo el PRO”, afirmó.
Además, remarcó el peso de la provincia en el escenario nacional: “Es imposible pensar que nos vaya bien en el país si no nos va bien en la Provincia”.
A su turno, Petrecca planteó la importancia de reforzar la identidad del espacio, consolidar el trabajo en los distritos y respaldar a los intendentes del PRO. “Tenemos que fortalecer nuestro espacio, nuestra identidad, nuestro territorio y nuestros intendentes. Donde gobierna el PRO la gente vive mejor; no es un eslogan, es la realidad”, sostuvo.
Además, destacó que estos encuentros permitirán mejorar la articulación entre los distintos sectores, intercambiar experiencias y coordinar iniciativas políticas y legislativas.
En el plano parlamentario, los dirigentes analizaron la situación de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, con especial atención al próximo tratamiento del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.
Otro de los ejes abordados fue la incorporación de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial al trabajo legislativo, así como la posibilidad de poner a disposición de los bloques los equipos técnicos y de comunicación del partido.
Como informó La Tecla.info, la iniciativa forma parte de un esquema de reuniones que continuará el próximo lunes y se extenderá hasta diciembre, con encuentros en las distintas secciones electorales de la provincia.
Según señalaron desde el PRO bonaerense, en las próximas convocatorias se sumarán concejales, consejeros escolares, referentes territoriales e intendentes, con el fin de ampliar la coordinación y consolidar la presencia del PRO en cada distrito.